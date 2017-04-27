首页 新闻 南砂新闻 石隆門中公亟需進行 維修食堂擴建班級

石隆門中公亟需進行 維修食堂擴建班級

发布于 April 27, 2017

（本报古晋26日讯）是先维修食堂还是扩建学前教育班乃是石隆门中华公学目前面对的局面，鉴于此，晋汉连省津贴华小董联会会长刘天亮呼吁该校校董会进行协调，其本身给予的建议则是两者同时进行，一举两得。
他是于今日今日率领的董联会访问石隆门中华公学时，在交流会上这么表示。
石隆门中华公学校董会秘书张毓伦县议员于交流会上指出，校董会非常支持提升学前教育班，不过有些坚持学校食堂应该优先获得提升，有些则认为食堂乃当务之急。
他透露，目前学校的学生总数约300多人，大多数家长都给孩子自带食物上学，而且政府也有食物辅助计划，因此前往食堂的学生人数并不多，食堂负责人收入有限。因此，他认为，若要食堂负责人自费提升食堂，这是不切实际的。此外，他也提出校内宗教牌匾过大和投影机设施的问题。另一方面，该校校长邓群娇却认为，学前教育班应该优先扩建，之後才来提升是食堂。
她指出，校方并没要求食堂的负责人自行展开提升，若他们认为一直处于亏损，可以向校方提出。   她称，目前学前教育班的空间不足，需要让学生拥有更好的学习环境。
有鉴于此，刘天亮献议，若是他个人的观点，或许可以要求承包商在进行学前教育班的扩建时，也提升学校食堂。
他强调，最重要是校董会之间必须做好协调，一起接纳对学校最有利的蓝图。
与此同时，该校校长邓群娇透露，今年该校的学生总数为317人，其中华裔学生为208人，占65.62%。在整体上，学生人数呈下降的趋势。至于学前教育班学生，则有23人。
值得一提的是，该校师生精心製作的反毒课室，于2015年获得全砂小学组第二名的荣誉，今年该校将会再次角逐相关比赛。同时，该校也是全国惟一成立板球体育协会的华小。


  • 280417d05

    韓劇亂作Jessica“死訊”！

    韩国SBS电视台新剧《超人家族2017》日前播出最新一集，有观众发现在殡仪馆的访客名单上，赫然出现韩国女团少女时代前成员Jessica及其妹妹兼f(x)成员Krystal的原名，非…
    April 27, 2017
    5 second read
  • 280417d04

    張馨予疑開分身賬號 暗指遭范冰冰打壓2年

    【北京27日讯】 张馨予曾经跟李晨交往，先前爆料对方劈腿范冰冰，却反遭男方指控是真正出轨的那个人，闹得沸沸扬扬。事到如今，有网友挖出她疑似在不为人知的情况下，开设了一个微博小号“1…
    April 27, 2017
    0 second read
  • 280417d03

    范冰冰任康城評審 被批不夠資格

    【纽约27日讯】 美国《时代》杂志日前选出2017年百大全球影响力人物，前日于纽约市举行晚宴表扬上榜人士，出席嘉宾大部分都是影视界人物。中国女星范冰冰除了威风上榜外，前日康城影展大…
    April 27, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 13單位參與 明起錢幣展銷會

    （古晋26日讯）一如往年，古晋货币学将于本月28至5月1日再度于古晋六哩中环购物广场三楼举办一项为期四天的钱币展销会，时间从上午10时至晚上9时。 …
    April 27, 2017
    0 second read

  • 短廊中公部分校地 獲政府徵回建泛婆大道

    （本报古晋26日讯）短廊中公校董会主席本固鲁李思兴透露，该校拥有81年历史，其部分校地获得政府征回，以进行泛婆大道工程。 …
    April 27, 2017
    0 second read
  • 砂州灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯（中）召开新闻发布会时摄。

    驟雨量不多氣溫也提高 火災黑區居民須警惕

    （本报古晋26日讯）根据气象局预测保报告显示，砂州气象预测目前处于黄色阶段，即骤雨量不多，气温也相对会提高。因此，当局亦提醒位于火灾黑区的居民，在天气炎热和高温的气候下，应提高警惕…
    April 27, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭