石隆門中公亟需進行 維修食堂擴建班級

（本报古晋26日讯）是先维修食堂还是扩建学前教育班乃是石隆门中华公学目前面对的局面，鉴于此，晋汉连省津贴华小董联会会长刘天亮呼吁该校校董会进行协调，其本身给予的建议则是两者同时进行，一举两得。

他是于今日今日率领的董联会访问石隆门中华公学时，在交流会上这么表示。

石隆门中华公学校董会秘书张毓伦县议员于交流会上指出，校董会非常支持提升学前教育班，不过有些坚持学校食堂应该优先获得提升，有些则认为食堂乃当务之急。

他透露，目前学校的学生总数约300多人，大多数家长都给孩子自带食物上学，而且政府也有食物辅助计划，因此前往食堂的学生人数并不多，食堂负责人收入有限。因此，他认为，若要食堂负责人自费提升食堂，这是不切实际的。此外，他也提出校内宗教牌匾过大和投影机设施的问题。另一方面，该校校长邓群娇却认为，学前教育班应该优先扩建，之後才来提升是食堂。

她指出，校方并没要求食堂的负责人自行展开提升，若他们认为一直处于亏损，可以向校方提出。 她称，目前学前教育班的空间不足，需要让学生拥有更好的学习环境。

有鉴于此，刘天亮献议，若是他个人的观点，或许可以要求承包商在进行学前教育班的扩建时，也提升学校食堂。

他强调，最重要是校董会之间必须做好协调，一起接纳对学校最有利的蓝图。

与此同时，该校校长邓群娇透露，今年该校的学生总数为317人，其中华裔学生为208人，占65.62%。在整体上，学生人数呈下降的趋势。至于学前教育班学生，则有23人。

值得一提的是，该校师生精心製作的反毒课室，于2015年获得全砂小学组第二名的荣誉，今年该校将会再次角逐相关比赛。同时，该校也是全国惟一成立板球体育协会的华小。