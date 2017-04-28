石油博物館空調未修 許溧根炮轟李景勝

（美里27日讯）美里石油博物馆空调尚未完成维修，民主行动党社青团副团长许溧根今日再次挑起此课题炮轰砂陆路航空交通安全与旅游部助理部长拿督李景胜。

许溧根今日出示一份拿督李景胜曾表示估计将在去年杪完成空调系统的报导，并声明两个月以前拿督李景胜以同样的方式再次表示拨款已批，只待招标。

许溧根强调，今年就快步入五月了，所以他质问拿督李景胜到底还需要多久才能完成维修空调系统的工作，他呼吁拿督李景胜不要在低估美里人民的智慧，选择一而再，再而三的欺骗美里人，让石油博物馆继续成为美里人的耻辱。

他也呼吁拿督李景胜本身即刻必须针对此事做出回应，并出示拨款已批的所有相关文件，而不是通过身边一些没有权限，却执意狐假虎威争出现替代议士发表的人士做出无谓的回应。

许溧根指出若拿督李景胜再次不选择针对此事做出回应，他不排除将要求该党埔奕区州议员陈长鋒将问题带上即将召开的州议会上讨论。

另外，许溧根在谈话中不忘提醒美里市长俞小珊也必需关注此事，毕竟石油博物馆是美里的重要景点之一，也属于美里的地标，而打造旅游城绝对不是纸上谈兵，而是靠实际行动，他也要求市长配合行动党继续跟进这项工程的进展。