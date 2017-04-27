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盼國選改變南蘭窘境 4長屋居民力挺人聯

发布于 April 27, 2017
西尔维斯特屋长（右）向南砂人联党南兰区潜能候选人江先柱反映长屋需要。左为菲特力乡村议员。
西尔维斯特屋长（右）向南砂人联党南兰区潜能候选人江先柱反映长屋需要。左为菲特力乡村议员。

（本报诗巫26日讯）诗巫上游亚北埇（Sg Pak）4座长屋居民矢言支持国阵人联党候选人，在来届国会选举中出战南兰区，以便能为该地区带来改变和发展。
砂人联党南兰区潜能候选人江先柱与都东支部土著小组成员访问该地区时，获得居民的热烈欢迎，4位屋长纷纷表示支持国阵，借此改变南兰区发展落后的窘境。
这些长屋分别是波尼迪斯长屋（Rh Bonythis）、西尔维斯特长屋（Rh Syvester）、雷诺长屋（Rh Reno）以及桑东长屋（Rh Sandom）。 随着在野党过去5年里，在南兰区没有任何表现，尤其在发展上无法满足当地人民的实际需求，故居民们殷切希望人联党遣将出战，重新搭建国阵的平台，为地方带来更多的发展，包括提升江边大路通往长屋区的支路。
目前这条仅能供一辆汽车通行的支路，相信遭受重型车辆碾压，部份路段严重损坏。居民对该区人民代议士忽视他们的困境深感失望。
江先柱也向长屋居民分析当前政治局势，并强调，唯有国阵的代表，才能掌握资源，提升基本设施及为人民带来更多的发展。
砂人联党都东支部也拨出乡区转型发展款项予4座长屋，充作提升与修茸长屋设施用途。


  • 从当地时间昨日凌晨0时至4时之间，有6座发射台以及射击雷达、反飞弹系统等陆续进入星州部属。居民与警方均严阵以待。（法新社）

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