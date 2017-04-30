盟黨透過媒體要求議席 許來賢：不明智舉動

（本报古晋29日讯）公正党八打灵再也南区国会议员许来贤不满希望联盟盟党透过媒体和报章向该党要求议席，并形容这种举动不明智。他说，议席分配事宜在会议上商讨更为合适，通过媒体向公正党要求议席是有欠妥当的。

“我们持有的国席是我们所赢得的，可怜的美里区国会议员张有庆经常被压迫、被要求退位，这不该是希望联盟的相处之道，我们应该互相尊重，要交换选区或什么都可以商量，不需要媒体传话，这是我不同意的。”

许来贤今日在公正党砂州大会上致辞时阐明，公正党要捍卫该党的议席，议席是他们拿下的，若可以该党想继续委派候选人捍卫议席，尤其是美里国席。“我认为所有盟党都要有纪律，砂拉越的情况特殊，因为这里的政党宣称有自主权，西马和砂拉越不一样，我们通过会议达成共识。”

较早前，他直言，是公正党在第十三届国选中是有胜算的，如果当时没有出现三角战，公正党在砂拉越持有的国席数量会增加。不过，他庆幸的是，砂拉越的议席分配维持盟党在第十三届国选的共识，并指西马的议席分配与砂拉越相比相对较复杂，因此还在讨论中。

“西马有诚信党、土团党，还有可能出现三角战，因为伊斯兰党有意攻打80个国会议席，伊党在穆斯林选民居多的选区里有影响力，所以即便伊党不是希望联盟的盟党，但公正党依然会与伊党进行议席协调，以达致单挑国阵的目标。”

许来贤说，公正党希望可以一对一的方式对抗国阵，虽然有公正党的领袖说要三角战，但发展到三角战前还是希望可以单挑巫统领导的国阵。

“砂拉越很重要，在第十三届国选中，人民联盟和希望联盟在西马赢取了大部分的国席，否定了国阵的三分二优势。但若要入主布城、执政联邦，就不能忽视砂拉越在这过程中能作出的贡献。砂拉越有数个国席公正党是有胜算的，包括巴南、砂拉卓。”