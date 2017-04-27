瑪茲蘭勸網購民眾 先了解賣家 避免被利用

（本报古晋26日讯）砂拉越警队一哥拿督玛兹兰奉劝民众，在进行网购时，必须了解和确认卖家或公司的背景及身份，以免坠入不法集团的圈套里。

他指出，警方已发现目前有毒贩趁民众透过网购之际，偷偷把毒品藏入包裹中邮寄出去，让民众不知觉成为代罪羔羊。

“这种利用网购服务递送违禁毒品入砂的案件，警方今年以来已接获一宗投报，此新趋势若不加以提防遏止，恐怕就会在全砂蔓延扩大。”

他表示，在砂拉越有许多毒品案件，是通过邮寄方式进行买卖或运毒，因此民众有必要提高警惕，保护自己。

玛兹兰于今早出席和主持砂警察总部常月检阅仪式后，在新闻发布会上，向记者们如此表示。此外，玛兹兰也提及，现今也有不少集团的毒贩，以外籍公民的学生身份混入砂拉越升学，然后在砂拉越内涉及吸毒或贩毒等不法活动。

他称，警方已发现不法之徒进行这种障眼法，以求学为名，实际上却是把毒品通过各管道入境砂拉越。

“这些不法之徒利用不容易被执法单位怀疑的学生证，进入本地的高等教育学府深造为由，实际上却是掩人耳目，尤其混淆警方，以达到在暗地里吸毒，和进行贩毒的非法勾当。”

他解释，警方已经是了解这些人士的犯案手法，惟这些外籍人士因持有学生身份掩盖犯罪，不容易被警方识破。

玛兹兰也透露，属于外籍公民的一些学生，本身是吸毒者，也有是贩卖毒品的。

他们是以学生证入境砂拉越，试图掩盖警方的眼目，而他们的举动，也并非在高等教育学府的负责范围。

有鉴于此，玛兹兰促请有关单位，包括高等教育学府，高度谨慎的过滤外籍学生的入学申请，查明他们来砂深造的确实性，或是别有企图的要作违反法律的行为。

“警方经常有与高等教育学府代表交换信息和商讨，而警方萧毒组也有监督，不让居心叵测者，借着滥用学生证的管道浑水摸鱼。”