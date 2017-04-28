特朗普將對朝鮮實施更嚴厲制裁

朝鲜公布了一系列军演的照片。

（美国华盛顿27日综合电）应对朝鲜问题，美国将采取更严厉的制裁措施和外交压力，使其放弃核计划和导弹项目。

白宫对整个参议院的100位议员进行情况通报后，公布了总统特朗普的战略。

本月美国太平洋司令部最高指挥官为在韩国部署”萨德”导弹系统辩护。外界担忧朝鲜又开始新一轮的核试验，朝鲜半岛紧张局势升温。

美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）、国防部长马蒂斯（James Mattis）及美国国家情报总监科茨（Dan Coats）在声明中称：”美国寻求稳定和和平的方式实现朝鲜半岛的去核化。为达目标，我们持开放的谈判态度，也准备好保护自己和我们的盟友。”

声明还表示：”总统的做法是通过严厉的经济制裁和与盟国和区域伙伴共同采取的外交手段，来施压朝鲜以解除其核弹道导弹和扩散计划。”

英媒分析，美国人对朝鲜的武器技术进步深感关切，他们认为在总统特聘朗普第一个任期结束之前朝鲜就可以用核弹头来打击美国。

任何美国军事上的预防措施，都将面临风险，但特朗普强化了他的言辞并诠释了一个信号：朝鲜是一个实实在在的威胁。

特朗普计划的一个关键部分是让中国在朝鲜问题上使更大劲，以取消其核武器计划。声明说，美国为达此目标而进行谈判。

但即使在华盛顿，许多人也怀疑该政权是否可以接受这样的条件。

据民主党参议员库恩斯透露，在总统特别通报会上，也讨论了军事方案。

联合国已经对朝鲜的核武器计划施加了严格的制裁。

白宫官员说，正在考虑的一个选择是将朝鲜重新列入美国国家部门的列出的赞助恐怖主义的国家名单。

特朗普的前任奥巴玛在一年前在朝鲜进行核试验和卫星发射后对其实行了制裁。

朝鲜在美国的政府资产被冻结，美国对朝鲜的出口或投资被禁止。

这个制裁命令将非美国人但和朝鲜打交道的人列入了黑名单。

特朗普当局本周三就朝鲜威胁的严重性对议员们进行了罕见的通报。

美国太平洋司令部负责人哈里斯上将（Admiral Harry Harris）早些时候表示，美国将以”最好的技术”打败任何导弹威胁。他认为，”萨德”导弹系统的部署是为了使朝鲜领导人金正恩”对其有所感觉而不是屈膝”。

哈里斯说，他认为朝鲜一旦有军事能力就会试图攻击美国。

中国说，部署”萨德”将会破坏安全局势。

并且在韩国也有抗议活动，三名人员在与警方的冲突中受伤。