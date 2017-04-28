沒定期清理維修 基都隆體育館形同荒廢

湖畔可以看到许多垃圾。

（本报民都鲁27日讯）位于民都鲁基都隆体育馆前方的人造湖因近年鲜少被使用，而且也没有工作人员定时前往该处进行清理，导致该处如同被荒弃。

据了解，该人造湖当初被设计及建设主要是为了提供理想地点予民众进行休闲之用，同时也被使用遥控船之用。

遥控船曾经在民都鲁引起一股热潮，而为了鼓励大家投入，并且推动遥控船活动，而建议将体育馆前方的空地辟为人造湖。

人造湖在落成后，遥控船爱好者也经常前往该处进行活动及交流，而且该处优美环境也吸引不少民众前往该处进行休闲活动。

可是近年来，人造湖似乎已经鲜少看到有人前往，同时也不见有遥控船活动在该处进行。

而且从该处情况来看，人造湖也似乎长时间没有得到适当的清理及维修，许多设施都已经出现损坏，尤其是木桥方面。

木桥上的木板一些已经松脱，走在上面必须特别注意，避免踩空。

记者在前往人造湖一带观察时也察觉，人造湖岸边一带满是垃圾是落叶枯枝等，而且湖水流动性也不大，以致容易滋生蚊虫。

人造湖的设计与景色都非常吸引人，若是可以再重新维修，并且做出适当推广，相信可以成为民都鲁另一个出色的景点。

而且该处环境怡人，大片草地及清爽空气，也适合进行运动及休闲活动。