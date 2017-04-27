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林立迎為民請願成立組織 要李宗聖現身

发布于 April 27, 2017

（吉隆坡26日讯）行动党泗岩末区国会议员林立迎成立“ZZ-JJPTR”（真正解救普通人）组织为民请愿，要求JJPTR创办人李宗圣或股东在48小时内现身，针对户口被骇5亿令吉一事向警方投报。他说，如果JJPTR没错就应该出面解释，“ZZ-JJPTR”会和他们站在一起，或和前者商讨一个应对政策；倘若李宗圣和相关公司负责人没有现身，该组织会采取进一步行动。
日前，JJPTR自称外汇投资户口MT4被骇客入侵而损失高达5亿令吉，谣言四起让整个吸金案爆开，不过创办人李宗圣却呼吁投资者切勿报警。
对此，林立迎周三在直捣JJPTR吉隆坡分行后透过媒体向JJPTR发出最后通牒。“既然他们今天不愿意出来，让我们大家一起讨论一些解决方案，我们‘真正解救普通人’给他们48小时，李宗圣父子和JJPTR，针对5亿令吉失窃一事而报警。
“如果他们两父子或公司没有任何代表报警，也没有出来和我们见面讨论事情来龙去脉，我们会把JJPTR事件交给政府有关当局，采取进一步行动。”
林立迎说，一般人的住家被爆窃后一定会向警方做出投报，可是李宗圣却没有这么做。
“我们在猜测为什么会不见5亿令吉，除非是他的女友、家人或者股东卷款而逃，抑或是自己盗窃才制造谎言。但这一切都是疑问，我们希望李宗圣和父亲李典财，或任何管理层人员可以出面解释。”
他说，欢迎受害者如投资者和公司领导层，向“ZZ-JJPTR”求助。“过去有很多人和我们求助，有些甚至半夜打电话给我们，但最后却因为JJPTR的警告，而拒绝报警露脸。因为他们认为报警将影响投资，无法赚钱。”
同时到访JJPTR吉隆坡分行的尚有行动党雪州州委刘天球、士拉央区市议员游佳豪和黄伟强，以及林立迎助理赖俊权。
行动党泗岩沫区部昨日傍晚透过脸书知会李宗圣、李殿财和JJPTR管理层，表示今日将到访位于吉隆坡的分行，解除民众和媒体的种种疑虑。
“我们也考虑到李先生或许明天忙于解决公司的问题不克出席，希望JJPTR能够派出第二号人物，第三号人物或是任何有分量的公司代表与我们会面。”
不过，在今日的“会面”中，上述地址的商业单位深锁。根据观察，该单位并没有张贴任何招牌，显示那是属于JJPTR的吉隆坡分行。
一名在附近营业的中年男子向媒体透露，过去1个月发现有关单位存在，不过看到店内的招牌非常花俏，所以怀疑是不正当的投资店面。
他说，有关单位几乎每天营业，或许今天“收到风”而暂时停业。“里头有很多华裔男女，每天也很多人进出，加上名字很花俏，所以就怀疑了。”不过，他说店名并非是JJPTR，不过却是以“J”开头的名字。


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