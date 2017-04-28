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林昌平羽球挑戰杯 130球員週末爭霸

发布于 April 28, 2017

（本报美里27日讯）2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯将于周六、日、一开打！
昇阳集团俱乐部举办“林昌平羽球挑战杯”主要是公开予该部所有职员参加，宗旨为促进彼此良好联系，以及交换球技。
这项羽球挑战杯假史纳汀精羽门球馆举行，今年共获得13队子公司和总部报名参与，超过130球员争霸。
比赛分为3天进行，即本月29日(星期六)下午2时和傍晚6时进行2组赛事；星期日早上8时、下午1时30分及傍晚6时进行3组赛事，5月1日(星期一)早上8时正进行半决赛和决赛。
2017年林昌平(3)第11届羽球挑战杯筹备会主席黄道安指出，举办单位欢迎民众前来观赏和支持球赛，为参赛者打气加油。
参赛的13个队伍包括昇阳集团总部“老虎队”、Shin Yang Plywood有限公司(民都鲁)、Forescom Plywood有限公司、Melinau Transport 有限公司、Melinau Metal 有限公司、Shin Yang Shipyard(2)有限公司(2)、Shin Yang Shipping 有限公司、SY IA、SOP羽毛球队、SY Services有限公司、SY Laminated Board有限公司、富丽华购物广场，以及Menawan Wood 有限公司。


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