李景勝：國家重要資產 民具創造力能改變未來

（本报美里26日讯）砂陆路航空交通安全与旅游助理部长拿督李景胜表示，一个具创造力的青年是国家的重要资产，因为他可以为国家经济在工业、商业、服务业等领域贡献出新点子，并将之转型成为人民生常生活中所需的产品。

美里工业训练学院（ILP）举办的2017年第3届日本文化日（Nihon Bunka No Hi）暨创意与革新比赛主持闭幕典礼，并见证该院与Scaffolding Access 培训及顾问公司（SaCTS）签署谅解合作备忘录致辞时，这么表示。

他说，无论在私人界或政府领域工作，革新与创意是很重要的。为了塑造具创意力的社会，这必须从学校、学院、大学的教育开始做起，从中培养人民的创意细胞。

“革新是将新点子透过物品或服务的方式呈献出来的过程，这就如同我国首相落实的转型计划，将新点子纳入国家转型蓝图中，落实政府转型蓝图、经济转型计划及政治转型蓝图，以求能在2020年达致高收入国宏愿。”

他指出，无论是讲师或政府及私人界职员都必须以“跳出框框”的思考模式，提出建设性方式解决工作上的问题，这就是培养创意与革新思考的方式。

他指出，为了配合上述目标，美里工业训练学院举办了创意与革新比赛，以鼓励学生发明能有商业价值的产品，协助商家减轻工业中所面对的各种问题。

他相信，我国未来能培训出更具素质的参赛者，代表我国参加亚洲及世界级的创意发明赛，为我国及砂州争光。

李景胜亦表示，该学院主办上述活动，也有助提升学员的技术培训及专业认证水平，在未来拥有更好的出路。