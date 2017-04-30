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李景勝冀學生全面發展 撥5千政中活動基金

发布于 April 30, 2017
右起廉律政中家教协会主席Alwi、校长诺玛与开幕主宾李景胜参观展览会场，并品尝新品牌饼干。
右起廉律政中家教协会主席Alwi、校长诺玛与开幕主宾李景胜参观展览会场，并品尝新品牌饼干。

（本报美里29日讯）砂土地与空运及安全兼旅游部助理部长拿督李景胜表示，教育的本质是培养对社会有用的人才，而不是把学生变成考试机器，并鼓励学生开展丰富多彩的课外、校外活动，反对死读书。
李景胜今早出席廉律政中家教协会第2届嘉年华（Pesta RIAM 2.0）开幕活动上致词时，这样指出。
他说，除了学业成绩之外，希望学生是全面的发展，多参与课外活动，发挥他们的潜能，在了解自己兴趣所在后，多元化展示自己。
“学校可以通过学生所接触过的课外活动，更全面地了解学生的能力。例如，团队合作能力、领导能力、社交能力等等。”
他称，家教协会是联系校方与家长之间的渠道，对学校的发展极为重要。
“家教协会与校方联合主办活动就是为了促进家长与校方之间的联系，共商对策，确保让莘莘学子在学校取得更好的成绩，家教协会将负责塑造良好的求学环境。”
李景胜说，一所学校的成功需要各造的努力配合，他希望各造为学生推出的活动，将能让学生从中受惠，确保他们成为国家未来的栋梁。他在致词时也宣布拨款5千令吉予廉律政中家教协会，以充作活动运用基金用途。


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