朝鮮建軍節之際 習近平就半島危局警告誰？

（美国、中国25日综合电）朝鲜在建军节之际可进行新的核和导弹试验，半岛危局再度升温，中美元首第三度通话之际习近平罕见发出警告。

本周二（4月25日）朝鲜迎来建军节，国际社会最为关注的是朝鲜是否会在此前后实施第六轮核试或者试射导弹，使得朝核危机进一步升级。

在这一形势之下，中国国家主席习近平与美国总统特朗普周一（4月24日）通电话，就朝鲜半岛情势”交换意见”。

特朗普批评朝鲜继续穷兵黩武，平壤的行动破坏朝鲜半岛局势稳定。

习近平也警告说，“中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事”。

到底谁的行为违反联合国安理会决议？谁在做加剧半岛局势紧张的事？

近几个月以来，朝鲜核和导弹危机不断升温，影响到了东北亚地缘格局的平衡。美国总统特朗普的政府是否会改变过去美国政府政策，以武力应对朝鲜问题，成为国际社会最为关注的焦点。

在这一危局之下，朝鲜半岛对立双方不仅没有实际降低敌对嗓门，反而以言辞或行动加强了对抗态势。

在朝鲜方面，朝核和导弹试验不仅没有因为联合国制裁加强有所收敛，其政府和军方的高级领导人反而强烈批评“针对美韩”军事动作。其官媒甚至不点名指责中国经济制裁。

朝鲜官方的朝中社引述“金日成金正日主义青年同盟中央委员会”发言人23日发表声明说，对于美国和韩国此前声称的先发制人打击，朝鲜500万青年会“拼死维护朝鲜的尊严”

声明称，若敌人稍有挑衅动静，”用核炸弹武装起来的500万青年大军一旦大怒，便将其炸成碎片”。

近期朝鲜高级官员也一再对外声称“核战对核战”“每周每月每年试验导弹”等。西班牙人本诺斯（Alejandro Cao de Benos）长期追随朝鲜，获得了朝鲜国籍，被认为是朝鲜在西方的代理人。本诺斯近日也扬言“平壤只需要3颗核弹就可以毁灭全球”。

在另一方面，朝鲜指责特朗普政府高官“对朝战略忍耐已过极限”等言辞、美韩联合军演、“卡尔文森”号航母即将移师半岛等是迫使其开发核和导弹“准备自卫”的理由。

韩国等方面称，朝鲜丰溪里核试验场已被捕捉到准备核试的迹象，朝鲜已做好新一轮核试的准备。分析人士称，朝鲜显示它不会在气势上让步。只是朝鲜是否在国际压力下仍将坚持其穷兵黩武的道路。

在美国总统特朗普和中国领导人习近平会晤后，中美俄等大国就朝核问题的协调沟通明显有加强趋势。联合国安理会即将在本周（4月28日）召开有关朝核问题的会议。而25日朝核六方会谈的韩美日团长会议将先在东京召开会议。

本周一（24日），俄罗斯外交部防扩散和军控问题司司长米哈伊尔·乌里扬诺夫明确表示，俄罗斯谴责朝鲜的示威性举措，认为此举违反联合国安理会决议。

乌里扬诺夫表示，尽管俄中两国呼吁有关各方恢复谈判，避免在朝鲜半岛集结武力，但无论西方，还是平壤，目前都没有准备好就调解朝鲜危机进行外交斡旋。

2016年3月，联合国联合国安理会一致通过2270号决议，针对朝鲜核、导计划采取一系列制裁措施，重申支持重启六方会谈及通过和平方式实现半岛无核化。11月底，又通过2321号决议，谴责朝鲜核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施新制裁措施。与此同时，决议重申维护半岛和东北亚和平与稳定，承诺以和平、外交和政治方式解决问题。

从这个意义上讲，朝鲜继续核和导弹计划是违反安理会决议的，而任何一方动武也都将是违反安理会决议的行动。

习近平在周一和特朗普的通话中强调：“只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。”

分析人士称，这一“相向而行”能否实现，恐怕包括首先朝鲜在内的有关方面拿出行动，避免加剧局势紧张，走向无法挽回的不归之路。