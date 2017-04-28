明知風險高偏要博一博 金錢遊戲變種投資撈一筆

（槟城27日讯）当老千比当皇帝好！

在近10以来，其实大马民间充斥着各种不同形式、名堂的金钱游戏计划，打着投资之名，实地里却是以“庞氏骗局”手法运作。

近期出现问题的JJPTR（解救普通人），只是冰山一角的事件，过去国内已发生过不少金钱游戏计划崩盘的事件。

实际上，这些靠非法集资牟利的幕后集团，就好比许冠杰当年脍炙人口名曲《鬼马双星》中歌词里唱的“做老千梗好搵过皇帝”般，他们不愁没市场，因为市面上很多金钱游戏的参与者，明知这些计划是高风险项目，但都抱着侥幸的心态去博一博，希望在能在崩盘前捞一笔。

在国家银行警示名单中列出的非法集资公司有多达288家，这当中多为涉及非法进行外汇交易（Forex）和黄金投资，然而并不阻国人热衷参与非法投资的金钱游戏。 近期JJPTR事件闹得满城风雨，再次踢爆标榜低风险却极高回酬的所谓投资，往往都只是庞氏骗局的变种。

而令人担心的是，在媒体与执法单位多次揭发类似骗局后，依然无法阻止民众对此类“投资计划”的热衷，甚至有越演越烈的迹象。

全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼早前对媒体指出，全国单在去年便已有近2万人在非法集资金钱游戏（MONEY GAME）下受骗，被捲走数亿令吉的款项，但报案者却寥寥可数。

大局為重 李典財向南院呈辭

（新山27日讯）JJPTR创办人李宗圣父亲李典财以大局为重，辞去在南方大学学院出任的企业管理学院助理教授及学生事务处主任职。

南院董理事会副理事长莫泽浩今日告诉媒体，尽管李典财才接受校方建议，暂时休假一周，让校方调查针对有师生涉及金钱游戏事项，不过，昨日下午李典财却呈辞。

他说，李典财的说法是以大局为重，辞职更方便校方针对事件作出调查。

他也说，经过讨论后，董理事会决定接受他的辞职，即日生效。

同时，南方大学学院董理事会发文告宣布，校方接受企业管理学院助理教授兼学生事务处主任李典财博士呈辞，即日生效。

它说，李典财是于2016年4月到该校服务，其教学能力受学生欢迎，行政职务也表现称职，唯近日因某外汇投资公司的风波而使该校也广受注目。

它指出，该校明白李典财以大局为重，接受其呈辞之意愿。

该校董理事成员及管理层今日也和学生总会代表进行交流，肯定学总关切有关事件，确认李典财未曾以其行政教学职位进行有关招募资金活动。

该校董理事会再次劝请学生及教职员远离任何不正当的金钱游戏，同时表示校方也会加强防范这些非法活动入侵校园。该校董理事会强调，希望有关事件到此告一段落。

新山JJPTR分行料今重開

（新山27日讯）新山JJPTR分行大门深锁，预料明天会重开。

JJPTR开放让投资者填写表格，申请退款后，记者今日前往新山JJPTR分行了解情况，发现分行大门深锁。在大门前粘贴通告，表示前往槟城开会，有事情联络负责人电话，记者尝试联络，但无人接听。

记者随后向一带民众了解，自事件引起关注后，每天都有人到该分行，而昨日有投资者表示，负责人回应指明天会重开分行。

基於法律條文權限

警方難對付涉及者

基于法律条文权限问题，警方在打击“金钱游戏”骗局时难以对涉及者治重罪。

在现有的法律条文下，警方只能援引刑事法典第420欺骗条文展开调查。而在此条文下，罪成將被判处不少于一年但不超过10年监禁，或鞭笞，或罚款。局全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼指，金钱游戏或金字塔传销的金融犯罪，属于国家银行监管的范围，而警方只能援引欺骗罪名进行调查工作。

此外，明显抵触反洗黑钱法令的集团，也因该集团並非在我国注册公司，而令警方追查工作更添难度。较早前，巴央巴鲁区国会议员沈志勤也曾针对大马对金钱公司执法不严现象，直指政府有必要加强执法，甚至若有必要，政府可提呈国会修法对付这些公司，而国会议员将在国会上给予配合。

现有5个政府机构有权对此采取行动，其中包括国家银行、警方、大马证券委员会、贸消部及大马公司委员会，而这些单位该采取更积极及严肃的态度，来对付这些涉及诈骗的投资、或快速致富公司。