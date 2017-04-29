數千群眾闖入馬其頓國會 議員被打頭破血流

數千群眾闖入馬其頓國會 議員被打頭破血流

（马其顿斯科普里28日综合电）马其顿国会周四遭数千名民族主义份子闯入，抗议国会选出阿尔巴尼亚裔新议长。有10名议员遭示威者攻击，主要反对党党魁被打得头破血流，还有警察与记者挂彩。

法新社报道，马其顿去年12月国会大选后未能组成新政府，此后深陷政治僵局，首都史高比耶几乎天天有群众示威，抗议主要反对党社会民主党（SDSM）与阿尔巴尼亚裔政党试图组成联合政府。

马其顿人口逾6成为斯拉夫裔，主要信仰东正教；约25%为阿尔巴尼亚裔，以信仰伊斯兰教居多。抱持民族主义的斯拉夫人认为，阿尔巴尼亚裔人士对国家安全构成威胁。

周四的冲突源于SDSM与阿尔巴尼亚裔政党联手，在原议长宣布散会后，投票选出阿尔巴尼亚裔议员谢费里（Talat Xhaferi）为新议长。大批支持前总理谷耶夫斯基(Nikola Gruevski)所属VMRO-DPMNE党的民族主义份子涌向国会抗议，之后约百人高举马其顿国旗冲进国会，唱起国歌。SDSM党魁札耶夫（Zoran Zaev）被打得头破血流，还有9名议员也被殴。

警方在周四深夜开始驱离国会外的群众，但国会内仍有2千至3千名群众。