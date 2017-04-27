提高應對緊急事故能力 8機構進行墜機演練

消拯员赶到现场，将“伤者”抬出后，紧急送院。

（本报美里26日讯）为了随时能应急处置工作，提高应对突发事件紧急救援的能力和水平，今日8机构在机场联合举办机场应急救援演习，确保有关单位熟悉掌握机场紧急情况的现场处置。

参与演习的机构有机场消防队（AFRS）、机场辅助警察（Polis Bantuan Lapangan Terbang）、美里机场管理公司、美里区消防与拯救局

、罗冰消拯局、美里医院、大马皇家警察（PDRM）以及民防部队（APM）。

此次演练飞机坠毁事故发生，机上共有80名乘客，20人丧生，约60人受伤幸存为背景，现场展开应急救援紧急行动、消防灭火、医疗急救等演练。

美里机场迅速启动应急救援预案，火速开展应急救援工作，警察、消拯、医疗等救援单位按照责任分工，迅速组织将乘机旅客撤离，并启动消防灭火、医疗紧急救援等一系列应急处置程序。各单位负责人在现场观摩演练，希望通过演练提高各应急救援保障单位在处置重大突发事件时的组织指挥、联动协调、现场处置、物资准备等应急救援工作能力。

这次演习，美里区消防与拯救局派出14名消拯人员，而罗冰消拯局派出10名消拯人员赶抵现场，通过活动，提高消拯大队的凝聚力，善用专业知识和经验，发挥团队精神，用心的提升他们的服务，培养大家互助协作精神。