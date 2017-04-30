打擊非法集資也被肉搜 版主：不向惡勢力低頭

Richway会员在人肉搜查版主后，要求集体到版主家闹事。

（槟城29日讯）以打击非法传销、非法集资勾当见称的“原来是这样”脸书专页，遭Richway会员盯上，在网上发动人肉搜查，并称已掌握到版主身份，扬言要到其住家闹事；对此该脸书专页回应，“我们绝对不向恶势力低头”。

“原来是这样”脸书专页，专在社交网上打击非法传销、非法集资勾当，其专页有15万人粉丝。该专页每天都会更新相关打击金钱游戏的资讯及新闻，其贴文内容都有获得大群体的网民关注及分享。最近，“原来是这样”脸书专页更频密地“咬紧”JJPTR、Richway及CYL等的负面新闻，引起金钱游戏参与者也关注该专页动向。

其中，Richway会员已在网上展开人肉搜查，以搜查出版主的身份。除了Richway，JJPTR及CYL公司的会员也一样加入行列搜查版主。据了解，Richway会员有发出消息指，已掌握到版主是一名男子，并在社交网上发布一张被指是版主的全家福照片。有会员也留言，若是知道版主的住家，要集体去找版主闹事。

尽管有Richway会员指称已掌握到版主身份，不过“原来是这样”的版主在接受记者私讯访问时回应说，版主就是“我们”，意指幕后版主并非一人而已。此外，在回讯中版主也已“天真”来形容这群金钱游戏的会员，并形容“民众力量”是屠龙刀。

询及这是否会让“原来是这样”的版主受到威胁而不再贴文时，版主仅回应，有上载贴文的话，网民就会去看，但累了就会停笔。他补充，只要犯罪集团被消灭，他自然就没有存在的必要，若有需要他的时候，他就会存在。

他坦言，这个成果（金钱游戏陆续崩盘陷困）是属于各界的，但危险版主会承担，而且他强调绝对不向恶势力低头。暴民为了维护Money Game无恶不作、伪造假证据及污蔑无辜者，企图逼他就范，但这只会让他更有决心要处理这群不法分子。