截至4月25日 詩巫門牌稅收款932萬

张泰卿（左）在主持常月会议，右为代秘书杨天赋。

（本报诗巫26日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员表示，截至昨日为止，市议会在今年的门牌税上，共收到932万6千835令吉73仙，约为23.63%，同时议会也收到15.68%的欠款，即103万1千960令吉12仙。

他呼吁民众在5月31日前，缴交2017年上半年的门牌税。他称，民众可以在诗巫中央市场楼上的城市转型中心内的4号柜台处获得门牌税的副本。

与此同时，他也表示市议会议决没有主办斋戒月市集或在诗巫城市广场第二期设立摊位，然而贸易商受促要提呈他们的计划书予议会。

他称，至今市议会曾批准各种组织的贸易地点申请，就如三洋大厦Pelita Towerview在三洋路、土保党（南甲）在城市广场第二期、和谐摊主委员会及美丹百货市场在宏愿路等。

張泰卿：固定罰款500

7月起執法抓垃圾蟲

（本报诗巫26日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员表示，为了要减少总垃圾量及让民众醒觉乱丢垃圾是个“昂贵的习惯”，市议会将于7月1日起展开执法行动，固定罚款数额为500令吉。

他称，尽管议会发起了许多绿化环境活动，如反乱丢垃圾运动等来提升民众的意识，然而乱丢垃圾的情况仍然明显增加。

他续称，透过标语“乱丢垃圾说了很多有关你的事”，能静悄悄的羞辱那些乱丢垃圾的人士。

他强调，学校受促在校园内主办许多有关反乱丢垃圾运动的活动，如反乱丢垃圾海报、乱丢垃圾监狱长活动等。

他说，乱丢垃圾包括所有东西是非自然出现在环境中，而且其中4个主要的原因，是没有所有权、相信有他人能为自己捡起来、可以姑息乱丢垃圾及乱丢垃圾在何时何处都很方便且可以不管。

与此同时，张泰卿也呼吁超市经营者及零售店在每日的营业中，能够严格执行“无塑料袋”策略。

他也表示，民众也受促专用纸袋、可生物降解的包装或携带自己的购物袋。

另一方面，他指出，议会再次强调要打造一个清洁、安全、适当的卫生与热情好客，以达到顾客满意及长期的成功。

他也指出，作为旅游业的前线的酒店行业及餐厅等，尤其是涉及服务领域活动的，应当要透过策略来加强有效的客户关系。

他续说，除此之外，安全食品处理及适当的卫生习惯也是重要展示的一环，即所有的摊主及饮食业者在准备食物时，受促要使用清洁的围裙、手套及头帽，而且酒店业者受促加强家政管理。

张泰卿亦表示，今年，所有的旅游行业必须要携手合作，以让2017诗巫旅游年能够成功主办。