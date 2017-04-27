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廖中萊：嚴管金錢遊戲 內閣指示貿消部行動

发布于 April 27, 2017

（布城26日讯）解救普通人(JJPTR )课题引起内阁关注，内阁已经指示国内贸易，合作社及消费部从法律角度探讨可采取的行动，同时向公众解说金钱游戏的弊端，让公众提高警惕，避免受骗。
马华总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱在出席内阁会议后，受询时指出，署理总会长兼首相署部长拿督斯里魏家祥在两周前的内阁会议已经提出政府必须关注金钱游戏公司崛起的课题，如今就爆发了JJPTR的事件。
他说，这些事件一而再再而三的发生，国行已经有清楚指示，违反赚钱的方式不合逻辑，民众不应跌入这个陷阱。
“民众应该清楚若一般分红超乎普通，例如10%的分红，已经不合乎逻辑，肯定是一个陷阱或骗局，不好坠入这种陷阱，不应被贪念诱惑而一失足成千古恨。”
廖中莱表示，政府担心这类公司越来越多，导致受害者也增加，政府严正看待此事，也不允许国内有这种非法手段骗取民众金钱的公司。
他说，由于国家银行已经有相关的说明，但是依然有这些集团利用各种手法来欺骗或制造假象，给予民众一种在最短时间内制造财富的假象。
“这是不实际，我们呼吁民众不应卷入这类钱生钱的金钱游戏，这些不会有好结果。”


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