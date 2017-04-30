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希盟成立委員會 擬定來屆國選宣言

发布于 April 30, 2017
巴鲁比安（左5）为砂公正党大会主持鸣锣仪式。
巴鲁比安（左5）为砂公正党大会主持鸣锣仪式。

（本报古晋29日讯）公正党砂州联委会主席巴鲁比安强调，如果公正党真正关心下一代的未来，要拯救国家于败坏中，放弃绝不是他们的选项。
“对我来说，壮大在野党是我们唯一的选择，因此，在野党必须团结并保持集中，维系互相忍让的精神，顾全改变国家大局，而不是纠缠于席位和职位的问题。在野党必须给予人民信心，让人民相信，在野党是可信、负责任的替代政府。”
他也重申，议席分配问题已经获得解决，即根据人民联盟在第十三届国选的分配，而希望联盟也已成立了一个委员会去拟定第十四届国选的竞选宣言。
巴鲁比安今日在公正党砂州大会上致辞时表示，自1991年起，在参加砂州和全国选举数次都败北后，10年前的他萌生退出政坛，专注于法律事业的想法。但2008年，马来西亚政治面貌的改变给了他希望再次尝试为国家带来改变。
“308的政治海啸是我此生从未料到的，很多先进国以他们的例子，证明了两线制系统是真正有效及更公平的。当我在308两周后受邀加入公正党时，我毫不犹豫的站上了改变的浪尖口。我也鼓励我的同僚和朋友支持和加强这个正面的政治发展，让我国可以达到更民主的体制，由多元民族政党去城里一个以政策为走向的政体，而非传统的民族政党。”
他说，拿督斯里安华和公正党的竞选口号“烈火莫熄”响彻全国，包括砂拉越的乡区，他对此口号产生非常大的共鸣，也相信其他国人有同感。
“这个口号鼓励我们改变思维，转变对政治的理解，给我们迎接更大改变的希望。2008年的政治海啸，便是马来西亚政治的‘典范转移’。”
巴鲁比安直言，不幸的是，他原来想要对抗的种族和宗教政治，却在巫统及国阵的鼓吹下，越来越明显、越来越严重。巫统及国阵利用政治化民族及宗教课题，在各民族间灌输恐惧与憎恨，以对人民进行分而治之。
“巫统和国阵的手段不是新鲜事，但在先进科技和社交媒体的传播下，他们这些危险的伎俩对人民构成了更深远、更扩大的影响。加上其他令人感到担忧的发展，包括政府高官的贪污陋习，经济状况恶化，国家财产与资源的不当管理，一个马来西亚发展有限公司、联邦土地发展局及人民信托局的丑闻等，令我国前景黯淡。”
尽管如此，他坚持，公正党依然不能放弃，反之，需要持续并更加努力推动改变。他称，公正党员都有政治意识、有明亮的双眼，可以看到国家正在面对的事情。但国内还有很多人尚未觉醒，所以公正党必须提高他们对政治的意识，关注政治，继而推动改变的运动。


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