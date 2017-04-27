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家屬聲明粉碎傳言 張曉卿穩定康復中

发布于 April 27, 2017
因病在新加坡接受专科医药治疗的丹斯里张晓卿，目前在稳定康复中。
因病在新加坡接受专科医药治疗的丹斯里张晓卿，目前在稳定康复中。

（本报诗巫26日讯）丹斯里拿督张晓卿爵士目前在稳定康复中！
根据本地中文网今午发布的一则新闻指出，丹斯里张晓卿爵士幼弟拿督斯里张翼卿医生也代表家人，至诚向各界致谢。
这是家属自上周四以来，首次对外发表的正式声明，而此举也被视为粉碎了连日来社会大众对张晓卿健康状况不利的谣传。
针对各界友好及公众人士过去数日来，对常青集团兼世界华文媒体集团执行主席丹斯里拿督张晓卿爵士的健康情况所作出的深切关怀和问候，丹斯里张晓卿的家人非常感谢，并为之感动。
张翼卿医生指出，丹斯里拿督张晓卿于上周四（4月20日），因病在新加坡接受专科医药治疗。而多日来，丹斯里张晓卿的病情稳定，主治医生对他的情况表示满意，而他目前也在康复之中。
与此同时，主治医生也劝告，丹斯里张晓卿现阶段需要被给予不受打扰的空间，以利康复进度。
现年82岁的丹斯里张晓卿，是我国木材业和媒体大亨，也是常青集团创办人兼执行主席。他被指于上周四晚间因脑血管溢血而陷入昏迷，并被紧急送往新加坡医院接受深切治疗。而目前，据称其家人及集团高层皆身在新加坡陪伴他。
根据《福布斯》大马富豪榜，丹斯里张晓卿资产高达19亿7千万美元（约87亿令吉），并在大马富豪榜中排名第九。
而《The Edge》周刊在最新一期的出版刊物中，也谈论张晓卿的成长与其企业集团继承计划。


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