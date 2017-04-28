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土保週末辦感恩大會 表揚泰益查布阿德南

发布于 April 28, 2017
阿邦佐哈里（右2）翻阅土保党党报。左2为道格拉斯、右1为史蒂芬伦迪。
阿邦佐哈里（右2）翻阅土保党党报。左2为道格拉斯、右1为史蒂芬伦迪。

（本报古晋27日讯）砂土保党将于5月6日（星期六）举办一场“感恩大会”，以表扬该党3名领袖人物过去为该党及对砂拉越做出的巨大贡献。
砂首席部长兼该党主席拿督阿玛阿邦佐哈里指出，上述3名领袖人物为砂州元首兼该党前主席敦泰益玛目、前副首长兼该党前署理主席拿督巴丁宜阿弗烈查布、以及前首长兼该党前主席已故拿督巴丁宜阿德南。
上述感恩大会将于古晋婆罗洲会展中心盛大举行，预计将吸引来自全砂的5千500名土保党党员出席该项为期1天特别大会活动。
他指出，大会届时也将邀请敦泰益玛目致词。
阿邦佐哈里是今午主持土保党召开最高理事会后，召开新闻发布会时如是指出。他称，今日召开的最高理事会会议主要是为讨论上述感恩大会筹备事宜。
此外，他指出，敦泰益玛目过去担任砂首长及土保党主席期间，做出伟大贡献，包括促成土保党今日的强大、建设许多发展如三马拉汉省发展、设立砂再生能源走廊发展计划等。而拿督巴丁宜阿弗烈查布则对于统一土著人民团结、团结乡区土著人民、提升土著人民提高经济意识以及提升学术掌握等，做出巨大贡献。而已故拿督巴丁宜阿德南则是推出许多利民政策以减轻人民生活负担，包括废除过桥收费制、降低电费等，以致在去年州选时带领国阵横扫绝大多数依议席，达到压倒性胜利，为砂拉越人民做出莫大贡献。
另外，除了表扬3名领袖外，该大会预料也将讨论当今时事，包括谈论砂拉越迈向新的电子经济发展方向。
他说，时代如今已不同，年轻一代人士对未来期望越高，思想也更成熟，因此土保党也应做出调整，以迎合年轻一代的期望。


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