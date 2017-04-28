可自願式助政府機構執法 民防隊員職責更廣泛

（怡保27日讯）民防局全国总监拿督阿米耶也指出，民防局准备随时让队员以自愿方式，协助地方政府展开执法行动。

他表示，民防局曾协助森林局展开取缔非法伐木的行动，以及参与国内贸易及消费人事务局执法人员进行物价检查行动，因此，该局会以自愿的方式协助政府机构进行执法工作。

他周四早上代表首相署部长拿督沙希淡为霹雳州民防紧急应对组人员主持颁发证书的仪式后，向媒体发表谈话。

共有167位来自霹州的人民代议士、乡区村长、县署及企业界代表接获民防局颁发紧急应对队的证书。

他说，民防局已经设定在今年底之前，要达到200万名队员，而迄今共有160万人。

他指出，为了要在今年12月前达标，各州及各县民防局都非常极积的进行广招队员的工作，包括通过乡区的村长协助带动加入。

他透露，民防局通过社区推展一个家庭至少一名民防局成员的运动，因此，到了年底国内至少有200万个家庭中的至少一位成员是该局的人员。

较早前，他在代读部长的演词时说，政府为了让民防局所扮演的角色能够扩大，已经修正1951年民防法令，而修正后的法令已经在去年9月在宪报上公布落实。

他表示，修正后的民防法令会更具弹性，以及让民防局的职责更为广泛，因此，作为民防局人员必须具有高度的纪律及熟练的技能来应对。