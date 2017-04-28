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副衛長：保障學生安全 聘舍監應查清背景

发布于 April 28, 2017

（马六甲27日讯）卫生部副部长拿督斯里希尔米呼吁私立学校聘请舍监前，应查清背景，确保对方没有犯罪前科或精神问题，以保障学生的安全。
他认为，日前发生的一名11岁男童疑遭哥打丁宜一所私立宗教学校舍监以水管鞭打，导致双腿细胞坏死，到最后身亡的个案，是需要关注的课题。
“有关人士究竟有没有精神问题？或犯罪纪录？都有必要先过滤及查实才聘用。”
他今日为大马医学实验室技术员（MSMLT）协会“第3届全国科学大会”主持开幕后，在记者会上如是表示。
不管怎样，他说，在这起不幸事件上，该名被捕的舍监是否需到医院进行精神检查，则交由警方定夺。他也重申，案件男童的死因仍在调查中，各方应该让相关单位去执行他们的工作。
另外，希尔米鼓励在籍专员包括医生、医学化验师等，必须时时自我提升，学习创新，避免落于人后，无法与其他国家的医学专员竞争。
他说，目前我国医务专员仍不足，政府与私人界各有约4500人，但专业技术领域已从早前的15项，细分成120项，包括癌症、心脏、关节等专科的医药与手术专员。
他指出，我国医务专员的专业受到缅甸国家青睐，尤其是心脏手术，惟因人手缺乏，无法委派交流。因此，他希望更多人投入相关工作领域。
他也说，研究和管控各项传染疾病如肺痨、禽流感、骨痛热症等，也是需要更多医学实验室技术员。
询及新增56级公务员级别给专科医生的人数，希尔米说，目前共有1500人获得升级，每人每月薪金也增加2000令吉。
出席者包括大会主席阿夫尼及甲卫生局副局长哈迪。


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