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出席亞細安電影節頒獎禮 甄子丹要來貓城

发布于 April 29, 2017
拿督李景胜（前排左）与2017年亚细安国际电影节及颁奖典礼筹委在新闻发布会上展示电影节宣传品。前排右为砂旅游、艺术及文化部常务秘书拿督依巴汉。
拿督李景胜（前排左）与2017年亚细安国际电影节及颁奖典礼筹委在新闻发布会上展示电影节宣传品。前排右为砂旅游、艺术及文化部常务秘书拿督依巴汉。

（本报古晋28日讯）国际巨星甄子丹将出席古晋举行的2017年亚细安国际电影节及颁奖典礼！

好莱坞著名武打明星甄子丹将首次踏足砂拉越古晋，并且将出席影迷见面会，时间及地点是5月6日，下午2时，在古晋旧法庭与影迷见面！同时，他也将在砂拉越古晋，与亚细安的影迷共同庆祝他从影35年的生涯。

此外，亚细安国际电影节与颁奖典礼将于5月4日拉开序幕，出席的著名影星包括谐星葛米星（潘厝港）、漫画卡通人物Upin & Ipin等著名影星。

砂旅游、艺术及文化部助理部长（旅游）拿督李景胜昨晚与该电影节与颁奖典礼筹委召开筹备会议后，在新闻发布会上发言时，如是指出。

此外，配合电影节举行，一项最多身穿猫服装装饰人士聚集的活动将展开，以尝试打破吉尼斯世界纪录。他呼吁民众踊跃报名，参与这项尝试破纪录的活动，而有兴趣的民众可以在5月4日上午9时到文化路的露天剧场报名。

本年度亚细安国际电影节颁奖典礼注入了一项新项目，即AIFFA Partners SAAVA将提供一笔高达3千万美金款项，作为在Biz world电影融资计划。

李景胜也表示，亚细安国际电影节颁奖典礼开幕将于5月4日在古晋露天剧场举行，当天将播映《The Woman Who Left》作为开幕影片，入场免费。

著名影星葛米星等人物会出现在现场与影迷见面。

届时，2017年亚细安国际电影节与颁奖典礼将吸引众多电影界权威人士及亚洲名人云集，包括在2016年康城影展上勇夺影后的菲律宾女演员贾克琳乔斯（Jaclyn Jose）也将参与其盛。

他说，活动的高潮将会是5月6日（星期六）举行的亚细安国际电影节颁奖典礼当晚将会星光熠熠，尤其走红地毯及颁奖环节，将成为整个盛会焦点。

配合电影节及颁奖典礼，民众也可参与在5月4日及6日，在指定的电影院、咖啡厅举行电影分享及放映会。


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