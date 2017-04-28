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倫迪：太便宜随意浪费 水費或涨

发布于 April 28, 2017
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（本报古晋27日讯）砂公用事业部有意调涨水费！不过，该部部长拿督斯里史蒂芬伦迪强调，该部门会先仔细研究提高水费的可能性，并解决所有水供问题，再来提水费问题。
“我们在过去损失非常多的水，光是乡区的无收益水就高达60%。日渐久之，人们把水源的存在视为理所当然，因为水源对他们来说太便宜、太微不足道，我们希望人们明白，水源很重要也很可贵，甚至比电力更重要。”
他申明，检讨水费是正常作业，砂公用事业部并非着重于水的使用费，而是在于教育大众珍惜水源。
“我们也尝试通过醒觉意识提升活动教育大众去保护水源。其他国家很珍惜水源，因为水很贵。我们的水源则是因为太便宜，而被人们视为理所当然。”
不过，史蒂芬伦迪昨晚在砂公用事业部感恩暨欢迎宴后受访时阐明，那不代表公用事业部要提高水费，该部只是惯常的检讨水费，砂拉越最后一次检讨水费是在1995年。
“但（就算提高水费），我们（也）不会大幅提高水费，我们会先仔细研究，我们现阶段需要先做的解决所有水供问题，才能提水费问题。”
他透露，造成无收益水的因素很多，陈旧的水管、水管破裂、陈旧水表。提到无收益水，他说，古晋水务局、诗巫水务局及北砂水务管理有限公司（LAKU）的无收益水都控制得很好，古晋约33%、LAKU超过20%，与其他州属差不多，只有乡区的无收益水比例较高。
“目前，净水供应覆盖约80%地区，其余地方也许可用砂替代水源供应（SAWAS）或其他方式供水。”
至于电供，史蒂芬伦迪补充，砂公用事业部有乡区电供计划（RES）、拓展供电网计划（RSPSS）及砂乡区替代电供计划（SARES）等措施，在这些措施下供电范围已涵盖87%面积，到2020年应该可以覆盖100%砂州面积。
“2016年我们覆盖了58的甘榜和长屋地区，今年达70个甘榜和长屋地区。部门的最大挑战其实是水供，所以我们推动SAWAS，而SAWAS需要电力发动，就需要SARES，所以要双管齐下。”


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