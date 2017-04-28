侮辱達雅飛人父親案 4人完成錄取口供

砂心脏中心院长莫哈末阿斯里（中）赠送礼品予砂警察总监拿督马兹兰（右）。左为副警察总监拿督阿都阿兹。

（本报古晋27日讯）砂警察总监拿督马兹兰指出，社会人士或学生家长若发现黑帮势力渗入校园，应尽快向警方投报，以助警方打击有关问题。

他说，所幸砂拉越目前情况良好，未有发生类似的情况。他解释，砂拉越方面，警方都有在特定学校委任联络人，一旦发现任何动静都会志辉警方，而警方也会保持警惕，对学校做出观察。

他表示，砂拉越的学校目前都是良好。

他是今早配合第210周年警察日活动，出席警员探访砂中央医院心脏中心期间，接受访问期间，被询及全国总警长不久前发言表示黑帮势力渗入校园现象，而砂拉越方面是否也面对有关问题时，如是表示。

他强调，若社会人士若发现有关现象，应该尽快投报，而不该等到事情发展到严重趋势时，届时处理便会更加棘手。

另一方面，针对砂拉越“达雅飞人”华盛不满电视台节目涉嫌取笑其父亲名字一案，他指出，警方目前已经完成向4名人士录取口供，以协助调查该案。他说，砂拉越州警方是获得武吉阿曼警方的协助下，对该案展开调查。

他指出，若情况需要，警方仍会继续向涉案的电视台人士录取口供。