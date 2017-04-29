交流辦學心得 台華梵大學訪廉中

（美里28日讯）廉律中学十年革新成果丰硕，学业、运动等课外活动成绩大跃进，声名远播，日前台湾华梵大学代表团参访这所美里首间五星级中学，获得校长刘世聪的接待。

廉中第二任校长本曼查杨惠生搭桥，促成两校交流顺利。到访的代表包括华梵大学国际事务主任金敏玲博士、招生发展中心副主任林恒立、文物管主任陈娟珠，以及马佛教居士总会会长蔡明田居士。

华梵大学位于台湾新北市石碇区，环境优美，为一森林大学，具有丰富的自然资源与生态景观，萤火虫与蝴蝶属区内最为引起注意的物种。

每年春夏交替之际，可看见萤火虫在学校后山的草丛、林木间闪烁，如点点繁星。

廉中校长刘世聪说，全球化使现今的世界成为地球村，因此各种文化更应该互相交流与了解，廉中绝对抱持开放的态度，欢迎国内外大专院校交流互访，这有利于师生接触新资讯。

刘世聪说，廉中生三语（华、巫、英）三语并重，学生也可选读德文，同时又以英语学国际水平的数理，所以廉中毕业生通行无阻，遍布全球，他们的出路也比任何人更多、更广。他们可到世界各地包括台湾最顶尖的大学深造。

另一方面，廉中拥有自身的高等学院（廉律理工学院，RlT），总共提供13个科系让各种程度与需求的中五SPM（或高二）毕业生就读。学生在RlT考获高级文凭后才升入海外的顶尖大学是最佳的抉择，既省时省钱，又最有素质保障。

廉中生秉持“天天要进步，次次要突破”的学习精神，在各领域取得卓越成就。单单是四月份，廉中生在全砂独中国语论坛赛、美里省国语戏剧比赛、华文古诗词默写比赛，以及全砂校际武术锦标赛中拿下冠军。



