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不滿被拒進總辦事處 老伯與職員男友對罵

发布于 April 30, 2017
女职员男友不满老伯辱骂女友，和老伯起了争执，引起冲突。
女职员男友不满老伯辱骂女友，和老伯起了争执，引起冲突。

（槟城29日讯）一名来自吉隆坡的67岁JJPTR 老伯会员，因为在当地办事处吃了6次闭门羹，特地北上到槟城JJPTR总办事处要求退款，但因职员不愿提早3分钟让他进入办事处，在场大发雷霆怒骂职员，引起言语冲突。
JJPTR（解救普通人）崩盘疑云燃烧了1周，该公司在大马多处的办事处已相继关闭，让不少投资者心急如焚，其中一名在3月才加入会员的老伯，因为6次前往其住家附近的JJPTR办事处都吃闭门羹，因此于周五晚上一路北上到槟城，盼能在总办事处了解最新状况，并要求处理退款。
据记者观察，老伯于中午12时45分左右，就在办事处门前与另6名投资者一同等后，但在12时57分看见一名女职员开门时，就上前问办事处是否已经开了，对方则指还未到1时，拒绝让老伯进入。
老伯情绪激动回应，他特地从吉隆坡驾车远程而来，怎么几分钟都不能通融？他多次欲要进入，但都不得逞，他突然大喊“别弄到我发疯起来”，并要强行闯入办事处。这时，载送女职员上班的其男友听见双方争执声音，上前要老伯下来交待为何辱骂其女友？
女职员的男友也指责老伯，公司可能崩盘应该去找老板，而不是攻击公司的职员。他说，这会导致其女友每天上班都得提心吊胆。不过，老伯完全不理会，再喧嚣大喊不要把他逼疯，否则他会乱来。女职员的男友也不甘示弱反骂回老伯，现场急速升温，两方以福建话对骂。
期间，男友还挑衅老伯一同到旁边“解决”，老伯则称反正自己已经老了，没什么好害怕，所幸最终有一名妇女趋前劝架，始而平息事件。较后，该老伯在情绪较稳定后，就走入办事处，结束这场风波。
老伯是于3月6日才开始加入JJPTR公司的投资，是属于JJ4的投资者，其首次回酬应在本月就收到，但因为银行户头账号有误而无法过账，随后就引发崩盘事故，令他心情特别焦虑。
他指出，当时入会时对公司信心满满，还招了多位好友一同加入，而他就向公司投资了1000美元，现在他和朋友们的投资可能都会血本无归。他昨晚特地北上到此纯粹是要了解公司目前面对的问题和变动，以及可否来得及撤回他的投资。尽管发生言语冲突，不过他对职员给予的回复和解决方式还算满意，并在解决事件后就回吉隆坡。


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