不光屬於兒童 氣球還屬於老人

气球达人Jackie Tan（右2）与她的美里合作伙伴刘成福（左2）及专业的气球造型团队在Emart廉律一站式购物广场的恐龙世界气球造型装饰会场合影。

（本报美里27日讯）气球有着无比的魔力，它能够一瞬间就抓住大人小孩的目光，造型可爱的卡通气球更是让人爱不释手！

气球达人Jackie陈指出，气球不光属于儿童，也可以给大人带来生活上的乐趣，气球还可以属于老人。

她在受访时称，她从事创艺气球服务有7年，过去她是从事教育辅导工作30多年。就因为是用细腻的心思和手，做出前所未有的美丽造型气球是自已的爱好和兴趣，开始了造型气球服务，让长条气球、圆形气球不再只是小玩意，而是一门艺术。

她说，气球可以令到活动增添更多欢乐的气氛，不光有娱乐功能，可爱的造型气球总能吸引大人小孩共同目光。而不同主题的气球造型设计，更给观众呈上一场视觉盛宴。

“气球不是稀奇的服务，却是很能拉近距离的方式，而且总是能让现场充满欢乐。现今，有很多公司在举行产品展销会的同时，也会用气球进行现场布置，用气球编织成各种造型烘托欢乐气氛，来装饰点缀各种喜庆活动的场合，这是一个很好的宣传方式。”

Jackie说，他们是一直专门以气球造型为主，有7年现场活动布置经验的团队，无论是为众婚礼（求婚，订婚，结婚），宝宝宴（100天，满月，周岁宴），生日宴或公司商务活动等，他们将会根据顾客要求对活动现场进行装饰，更让气球不再只是装饰，让人生充满回忆。”

她表示，气球不只是逗小孩子开心的“玩意，任何主题气球艺术展览装饰布置都受到人群蜂拥而至的欢迎，并且惊喜声连连，因为可爱的造型气球总能吸引大人小孩共同目光，可以让你忘记年龄，在这里找到属于自己的快乐。