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PAN與鐘萬學格格不入 不願加入PDIP陣營

发布于 February 26, 2017


（雅加达25日综合电）虽然雅京特区普委会（KPU DKI）尚未正式公布2017年雅京特区地方首长选举第一轮投票各组候选人的得票结果，但是几乎可以笃定，第一序号候选人阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档出局已成定局。因此，争取Agus-Sylvi的票源，将成为进入第二轮投票两组候选人必争之地。
根据2月15日选举投票日的快速计票结果显示，获得民主党（Demokrat）、建设团结党 （PPP）、国民使命党 （PAN）和民族复兴党（PKB）联盟推举的Agus-Sylvi搭档得票约17%。
推举雅京现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档的主要政党斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）甚至已开始游说支持Agus-Sylvi搭档的政党，希望获得他们联盟支持钟万学-查罗特（Ahok-Djarot）。
迄今PPP、PKB甚至民主党还处于犹豫观望阶段，但是由我国人协议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)领导的国民使命党，因为与钟万学格格不入，已经明确表态不会加入PDIP领导的联盟支持钟万学-查罗特。国民使命党更倾向于支持阿尼斯·巴斯威丹（Anies Rasyid Baswedan）与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档。PAN政客Yandri，周三（22日）在雅京史纳延国会大厦这样说道。
虽然各政党中央理事会尚未正式宣布在第二轮投票中支持哪一组候选人，但是支持Agus-Sylvi搭档的雅京地方理事会领导层已经纷纷现身于Anies-Sandi竞选总部表示支持。

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