Mandy 遭禁返港澳？洗米華洗米嫂復合撤銷離婚

澳门赌业猛人周焯华（洗米华）之前不时被网友发现行踪的洗米华和Mandy，近月两人表现都低调了很多，没有再被发现高调露脸，洗米华更多次陪洗米嫂出席活动，据港媒收到可靠消息，洗米华经过一年多的努力挽回，终于打动老婆回心转意，洗米嫂已经撤销离婚申请，前晚洗米华在澳门为旗下公司太阳城集团举行迈向10周年演唱会，洗米嫂更以女主人家身份出席，穿性感黑色蕾丝裙在VIP包厢中看足全场。

朋友为2人高兴

晚会结束后，洗米嫂又陪洗米华恩爱亮相庆功宴，同场还有继子周柏豪和女儿周梓潼，一家人总动员捧场以示团结，一家四口合照时，洗米华更伸长手绕过老婆搭儿子儿子，嘴角露出风骚表情。有份出席庆功宴的无线高层乐易玲，都跟友人与洗米华夫妇合照留念，为他们可以破镜重圆感高兴。

“我一直当他是家人”

昨日港媒向洗米嫂求证撤销离婚申请一事，她没有作出否认，只答：“我一直都把他当家人，现在生活很开心，其他不回应。”

另有传洗米华为安抚身在英国的Mandy，送豪宅兼几亿港币生活费，实行叫她留在英国，避免返港刺激洗米嫂。港媒就此向Mandy Lieu的经理人求证，经理人说：“不知道，很久没和Mandy联络，不清楚，你要问她本人。”