6443多數票守土 2對手失按櫃金 查米拉狂風掃落葉

首长阿邦佐哈里恭贺查米拉在丹绒补选成功代夫守土。

（本报古晋18日讯）代夫出战的砂国阵土保党候选人查米拉众望所归，大热姿态以6千443张多数票力撼革新党的佐尼和新达雅党的雷博森里察，成功捍卫亡夫生前的丹绒拿督议席，获选民委托延续已故阿德南沙登的大无畏精神！

值得一提的是，查米拉的两名对手因得票率少于投票率的八分之一，双双因此失去按柜金。

虽然说丹绒拿督区是已故阿德南沙登的老巢之地，但对于查米拉而言乃肩负着重要使命，竭尽所能为亡夫守土。

丹绒拿督补选开票中心是于今日下午5时起陆续开始计票，在开票过程，代表国阵的查米拉票数遥遥领先，其次是新达雅党，而革新党则紧追在后。但两人的票数却还是远远被抛在后头。

直至晚上约8时，丹绒拿督补选开票中心终于顺利完成计票工作，随后选举官韩森也作出正式宣布是场补选由国阵的查米拉胜出，并以6千443张多数票守土成功，正式成为国阵为民请命的丹绒拿督区代议士。

计票结果显示，国阵的查米拉得票是6千573张、革新党佐尼108张、及新达雅党雷博森里察130张。

丹绒拿督补选共设有16个投票中心和25个投票站，另有3个投票站与投票中心为提早投票和邮寄投票，投票率是69.2%，废票共80张。

今晚开票过程，国阵查米拉得票遥遥领先，截至7时，国阵查米拉已率先掌逾5千张选票、其次是新达雅党逾百张选票，至于革新党则未能突破三位数的票。

虽然今次补选投票率未及上届州选来得高，不过，以新兵姿态上阵的查米拉的多数票较已故阿德南沙登来得多，有如此压倒性得票率堪称表现优异。

据了解，在上届砂州选举中，已故阿德南沙登当时以6千360张选票，狠挫对手公正党的贾佐基菲，后者甚至因为仅有468张选票，而失去按柜金。

由于查米拉需依循穆斯林习俗，必须为已故阿德南沙登守丧，因此未有现身开票中心。不过，其儿子阿兹祖则代表她前来开票中心，从阿兹祖脸上可看出对于今次出战成绩信心满满。

在过去12天竞选期，国阵候选人查米拉虽没有亲身出席任何造势活动，但仍透过短片会见选民，同时，她的儿女亦全程参与竞选，务实走访乡区拜票。

至于革新党和新达雅党候选人则表现一般，始终难敌国阵的来势汹汹，最终还是由国阵守住了丹绒拿督区这块福地。

这一夜，丹绒拿督区在朝野政党支持者护航下，唤醒了这座沉寂的小城，胜利的欢呼声也为丹绒拿督区带来许多未知数的发展。