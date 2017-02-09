62.7%電單車騎士 去年7152國人死於虎口

大马道路安全局总监拿督阿里芬为学生戴上合格的安全头盔

（本报古晋8日讯）大马道路安全局总监拿督阿里芬指出，去年我国的车祸死亡人数达7152人，这是10年来车祸死亡人数首次突破7千大关。

他说，死亡人数当中有62.7%是电单车骑士。

他认为，这是令人感到担忧的数据，公路意外从2015年48万9609宗增加至2016年的52万1466宗；交通死亡意外也从2015年的6193宗增加至2016年的6570宗。

他今日前往山都望政府中学进行交通安全醒觉意识活动上致词时这么表示。

他说，在今日的安全醒觉活动后，对象主要是中学生，尤其是刚刚拿到电单车执照的中学生，在安全驾驶之余，也应该选择符合规格的安全头盔。

“半罩式的头盔是很多年轻人喜欢，因为时髦，但是，安全强度不够，就算只是一名女学生拿着棍棒敲下去也会裂开。”

他促请学生们应该使用有国家安全认证的头盔，不要拿自己的生命开玩笑。

另外，他也指出，大马每1万辆交通工具中就有2.9人因车祸死亡，为达到先进国的道路安全標准，以及减低死亡率，该局希望在2020能年减至2人或更少的目標。

他说，根据全国道路安全蓝图的统计调查显示，估计在2020年有高达1万0716人死于车祸，因此道路安全局已推行，2014年至2020年的道路安全计划的5项策略，包括道路交通安全管理、交通工具质量、道路安全情况、公路使用者的態度，以及完善的救援系统。