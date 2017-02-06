6華小食堂售煎炸食物 家長怕影響 學童健康

（本报古晋22日讯）古晋中华小学校董会6间华小食堂售卖不健康食品？炸薯条、炸鱼丸、炸鸡块等煎炸食物出现在小学食堂，家长对此大喊不满。

李女士向《联合日报》记者透露，其孩子就读的华小食堂售卖煎炸不健康食品。其偏爱煎炸食品的孩子，几乎每天都在食堂购买炸薯条来吃。

她表示，虽然千叮万嘱孩子不要购买这些煎炸食品，不过却也还是无法阻止孩子不吃这些食物。

“我每次问他今天在学校买了什么吃，他都会说炸薯条、炸鱼丸，即使我交代他很多次，买其他食物，但毕竟还是小孩子，无法控制炸食的诱惑。”

李女士说，只要是好吃又喜欢的食物，小孩子都会往嘴里塞，他们不懂何为健康、不健康的食物。

但是，身为食堂业者就应该顾及学生健康，售卖健康食品，避免影响发育中学生的健康成长。

另外，一名杨姓妈妈也向本报记者指出，在携带孩子上学时，还没上课就看到小学生手里拿着1令吉1小包的炸薯条、炸薯片在那边啃。

与此同时，她也说，几乎很多种食物都包含热狗，包括热狗面包、热狗炒面、热狗意大利面，就连小寿司也包着热狗。

“小孩子早餐也吃这些炸食，很不健康，看了都很心痛，也为他们的健康感到担忧。”

她续说，虽然食堂还有售卖其他较健康的面食、糕点等，但很多小朋友没有自制能力，最终选择购买炸薯条等。

她认为，小孩摄取太多热量，除了造成过动外，长久下去也会影响健康。