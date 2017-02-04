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4州產量減少 甘望魚每公斤漲至20元

发布于 February 21, 2017
甘望鱼价格每公斤一度高涨至逾20令吉。
甘望鱼价格每公斤一度高涨至逾20令吉。


（双溪大年20日讯）甘望鱼价格高涨，每公斤涨至逾20令吉。全国贸消执法总监拿督莫哈末罗斯兰说，吉打、柔佛、沙巴与吉兰丹甘望鱼价格高涨，是受到鱼产量减少影响，造成致价格不稳定。不过他强调，这只是暂时性问题。
他周一早上视察双溪大年CMART购物中心后召开记者会，受询及甘望鱼价格近期高涨时这么回答。
莫哈末罗斯兰表示，在华人新年前后12天，贸消部执法组在取缔18种统制品时，共发出252张传票，罚款数额逾3万6千350令吉。
他说，如与去年新春佳节比较，去年则有330宗案件，较今年略降78宗案件，在今年1月23日至2月3日这段时间内，执法组在全国各地商场、批发中心及杂货店展开突击检查统制品物价行动中，在2万3千624检查行动中，充公货物逾2万8千433令吉。
其中13宗案件是售卖物品高过最高统制品价格，190宗是未标粉红色特价，而49宗完全没标价。
他提到去年在开斋节、新春佳节、屠妖节、圣诞节等6项佳节取缔行动当中，当时所展开11万4千670项突击行动中，共有879宗违规案件，充公物品逾9万3千93令吉，发出的罚款是逾12万8千890令吉。
他说，在2016年，在全国展开79万3千279检查赝品中，共有656宗犯法，充公赝品高达1千甘望鱼价格每公斤一度高涨至逾20令吉。

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