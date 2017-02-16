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33週年 國慶標誌出爐 集會參演人數近萬

发布于 February 16, 2017
文化青年体育部常任秘书婼丽拉：7千人将参与本次的国庆大集会表演。
文化青年体育部常任秘书婼丽拉：7千人将参与本次的国庆大集会表演。


（本报斯市15日讯）第三十三届国庆日标志今日出炉。本年国庆标志为一朵盛开的Bunga Simpur。
本届国庆图案以黄色为主色，盛开的Bunga Simpur图案是利用代表多个不同元素的图案设计而成。
文化青年体育部常任秘书婼丽拉表示，Bunga Simpur的7个花瓣代表着汶莱国7大原住民族群，其中2片花瓣向外延伸的设计，则代表着这些原住民与汶莱其他国民与民众并肩实现汶莱国家宏愿。
此标志由包括上述花瓣在内的5个图案元素组成，每个图案组合都有其独特意义。此图案由凯鲁安奴设计。
婼丽拉常任秘书在公布本届国庆标志时也表示，今年将有7千名学生参与国庆大集会操场表演。
她表示，今年国庆大集会同样将在苏丹奥玛阿里赛弗汀广场举行。汶莱国家元首苏丹陛下届时也将出席参与。
“目前各项表演环节彩排工作已在积极进行中。部分彩排工作在相关学校举行，而部分则在国家体育馆进行。”
整体彩排工作将在18日当天首次进行，而20日当天进行的第二次彩排中，现场转播的摄影组也将参与其中。21日则为总彩排。
除了上述操场表演，还有136支，多达2千余人的游行队伍，将参与当天的国庆大集会。
在23日国庆大游行之际，多条进入斯市市中心的道路也将关闭，直至活动结束为止。

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