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3月3截止報名 公教3月辦幹部訓練營

发布于 February 25, 2017
YCA的优秀培训团队在全马各地已成功主办了43届的全国中学生课外活动干训营，公教中学将于3月假期与YCA联办东马区第四届中学生课外活动干训营。
YCA的优秀培训团队在全马各地已成功主办了43届的全国中学生课外活动干训营，公教中学将于3月假期与YCA联办东马区第四届中学生课外活动干训营。


（诗巫24日讯）为提升中学生的领导技能与综合素质，公教中学将于3月18日至20日与青少年艺术坊（Youth Circle of Arts，YCA）联办“第四届东马区课外活动干部训练营”
这项以华语为媒介语的训练营开放给砂拉越、沙巴各独中、国民型中学及国民中学通晓华语的学生参加。
营会主题为“当个称职的领袖”，讲题包括：1.社团组织领导；2. 高效能沟通与会议管理；3.活动策划与执行力；4.如何应对挑战和问题解决能力及 5.团队经营与传承。
活动（Activity）包括步操与体能、与YCA有约、60秒剧场、团队活动、疏散练习。
此项干训营的报名费为150令吉，包括培训费、膳宿、行政费、证件、集体意外保险等等。营会地点为公教中学校园。第二梯次的报名截止日期为3月3日（星期五）。
此项干训营的大会顾问为公教中学董事长丹斯里拿督张晓卿爵士、校长郑文牍修士、副校长陈瑞兴修士、校友会主席黄禄声。技术顾问为联课活动处主任王梨萍老师。
讲师及指挥官阵容强大，包括：总指挥官吴进宝（青少年艺术坊创办人及执行长、永平中学前任校长、考获英国商业营运协会专业文凭，获英国专业机构授予及注册为特许专业经理会员 。从事青少年培训工作超过30年。经常受邀担任中学生、教师及亲子讲座激励讲师。）
吴子愉硕士（YCA策略与研发委员会协调员、专任讲师、指挥官，毕业于澳洲阳光海岸大学商学系硕士，英国赫福塞尔大学企业管理荣誉学位、任职于美国银行吉隆坡分行，担任全球交易服务部副总裁）；杨慧心会计师（YCA策略与研发委员会召集人、专任讲师、助理指挥官。现任全球最大的广告媒体集团Group M,担任金融商务执行长。马来西亚/澳洲合格特许会计师。毕业于澳洲悉尼科技大学会计金融系）；谢平纶律师（YCA会员福利委员会召集人、专任讲师、指导员。执业律师。毕业于伦敦大学法律系学位，考获皇家童军）；胡慧梵导师（YCA之友联系与活动协调委员会召集人、专任讲师、指导员。目前任职于胡氏兄弟国际贸易，担任业务经理。英国纽卡瑟诺丹比亚大学，主修商业行政管理。）；梁志翃律师（YCA行政与品牌宣传委员会协调员、专任讲师、YCA法律顾问。执业律师，目前是Desmond Ho & Associates 合伙人之一。现任马六甲律师委员会、律师公会人权委员会、全国青年律师委员会委员。毕业于多媒体大学法律系）。
有意参与此项干训营的学生或是为儿女报名的学生家长，可向各校课外活动处索取报名简章及报名表格或即日起亲临公教中学办公室领取报名简章，并在3月3日之前将报名表格、家长同意书、提早入营膳食宿登记表（供外坡/外州参与者），报名费150令吉、护照型照片2张一起呈交到诗巫公教中学办公室。联络电话：084-322327，传真084-320318。

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