3月19美里馬拉松賽 開放國內外選手報名

（本报美里16日讯）2017年美里马拉松赛协办单位、赛事合作伙伴与赞助商今日上午11时举行新闻发布会暨赞助商移交合作协议仪式。

美里马拉松协会会长林如健、副会长邓瑞明、秘书杨惠德、美里市政局代表吴克成市议员、赞助商MOMA WATER区域销售经理陈楚德、安联普通保险(马)有限公司(Allianz General Insurance Company)分行经理刘廷锋、迎乐咖啡（INDOCAFE）区域经理吴德林、活动摄影与录影Senimatic Studio代表Alfi、砂旅游局代表Amirul、Unison Studio代表Kelvin Yeung、Hap Seng Star有限公司销售执行员陈泇鸣、KBS代表丽娜等赞助商与合作伙伴代表出席此次新闻发布会。

美里马拉松协会会长林如健今早在新闻发布会上表示，2017年美里马拉松赛是续去年帝宫半马拉松赛成功举行及获得广大爱好跑步运动的民众大力支持后所订下，美里市每年3月将举办马拉松赛目标。

他对于本次活动的大力支持和赞助的商家表示衷心感谢。同时也赞助连续第二年为美里马拉松赛提供助与合作的多家赞助商，并希望赞助商可以在协助他们的同时，也可以在短时间内达到很好的宣传效果。

林如健指出，目前美里马拉松赛正紧锣密鼓的筹备当中，也离不开各大赞助商的鼎力相助。2017美里马拉松赛已开放让国内外选手报名，至今已有逾3000人报名参赛，希望能够达到吸引5000人参与的目标。

他声称，美里市近两、三年掀起慈善跑步热潮，一般都设有迷你跑5公里、10公里，而去年开始他们主办21公里半程马拉松赛。

“国内很多马拉松赛事一般都设有迷你跑、5公里、10公里、半程等不同的距离项目，而大部分国外马拉松赛的报名项目只有全程。”

林如健表示，正因如此，美里马拉松协会续去年成功举行半马赛并获得3千名参赛者报名后，今年则是第二次举办半程马拉松赛，首次举行42公里全程马拉松赛，并且今年的美里马拉松赛将放眼5千人。

他说，2017年美里马拉松赛是由美里马拉松协会主办及美里市政局协办。赛事分别设有42公里男女公开组、42公里男女国民组、42公里男女宿将组、21公里男女公开组、21公里男女宿将组、10公里男女公开组及5公里欢乐跑组。

2017年美里马拉松赛即将于3月19日起跑，呼吁尚未报名的跑友把握报名，旨在提倡积极向上，健康乐观的生活方式，弘扬坚持挑战自我，超越极限，坚韧不拔，永不言弃的马拉松精神。