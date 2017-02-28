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28日三慶晚宴 北砂新協邀許慶璋出席

发布于 February 16, 2017
北砂新闻从业员协会新任会长杨万勇（左3）移交北砂新协2017-2018年新届理事就职典礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖学金三庆晚宴邀请函予拿督许庆璋。
北砂新闻从业员协会新任会长杨万勇（左3）移交北砂新协2017-2018年新届理事就职典礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖学金三庆晚宴邀请函予拿督许庆璋。


（本报美里15日讯）北砂新闻从业员协会将于本月28日（星期二）晚上6时30分在贝园酒店举行2017-2018年新届理事就职典礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖学金三庆晚宴。今日一行人在新任会长杨万勇的带领下，礼貌拜会美里殷商拿督许庆璋，并邀请他出席晚宴，共襄盛举。
拿督许庆璋表示，一个社团，太过政治化，既不利于社团本身，也不利于整个社区。
他也借此对该会多加劝说，并希望该会于未来筹办活动时，继续维持没有任何政治背景和包袱的方式行事。
他很欣慰，北砂新闻从业员协会邀请他出席协会活动。他声称，媒体必须时刻保持中立，无论是在报导新闻上、处理事务上，都要有独立而不偏帮的思维，才能做出让人信服的新闻。
对于外界的流言蜚语，他都选择一笑置之，并说出了人生大道理，即“失败并不是一切，而是成功的开始。”
许庆璋说，只要是做对的事、做对社会有意义的事，大家都应该挺身出来，并坚信自己的信念做下去。
另一方面，拿督许庆璋对于北砂新协的支持和认可，是有目共睹的。他特别是在北砂新协需要拨款、赞助和一些意见咨询时，从来不吝啬地站出来给予支持和鼓励，是北砂新协的一个明灯。
砂旅游、艺术及文化部助理部长（旅游）兼砂基本设施发展及交通部助理部长（陆地和航空交通及安全）拿督李景胜担任当晚的主宾，来自北砂各地区的代议士皆受邀出席晚宴。
卑尔骚区州议员兼今年的会员子女学优奖励金赞助人拿督陈超耀受邀主持颁发会员子女学优奖励金予受惠的会员子女。
当晚将举行新届理事宣誓就职礼、幸运抽奖等，欢迎会员报名出席参与。若会员有意携带家眷、亲友出席，每位非会员则需缴付50令吉。

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