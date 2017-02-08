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260公斤男心臟病亡 制大棺材葬雙人墓穴

发布于 February 8, 2017
胖男不幸去世，普通的棺材装不下，只好以订制方式处理。
胖男不幸去世，普通的棺材装不下，只好以订制方式处理。


（本报美里7日讯）260公斤重的美里胖男心脏病暴发去世，需入殓特大号棺木，但棺材太大火化场“洞口”太小，无法顺利火化只能土葬，而且选择双穴土葬位。
家属花了2天为他制作特大号棺木，但因棺材太大，单人墓穴的空间不够宽，只能购买双人墓穴，并打通成为单人墓位下葬。
此外，胖男特制的棺木一般灵车也装不下，只好用四驱皮卡运到墓地土葬。在出殡时，更动用12人抬棺。
据殡葬业者说，他们花了30个小时赶制巨棺，棺木长6.6英尺及宽4英尺，相信是美里，甚至全砂前所未有的巨棺。
由于棺木宽度太大，所以胖男的棺木无法“入洞”，只好安排到仙境风景墓园的双穴土葬位安葬。
来自美里的胖男修旺斯达（31岁）是于本月1日在住家厕所因心脏病猝世，生前鲜少走出户外，一般都在家进行网络买卖生意。
去年12月，修旺斯达曾因身体不适入院，当时出动院方人员在民防部队成员支援下，合力把他抬上救护车，送院治疗。
据死者的亲属说，死者修旺斯达自小肥胖，又爱吃高热量的食物，体重才会节节上升。

改變殯葬行為
美里首現加大棺木
（本报美里7日讯）肥胖改变殡葬行为，美里出现订制的加大尺码棺木。
随着全球肥胖人口增加，殡葬业也必须跟着调整做法。例如棺材的尺寸，就要加大增厚，才能装得下较过去庞大的遗体。当然，加大尺码的棺材，价钱也要加倍。
在当前胖子不断增加的社会里，许多为顺应胖子的商品和服务不断推出。在美里，相信是首次出现订制的加大棺材。
统计显示马来西亚在东南亚地区是肥胖人口最多的国家，在大马约3千万人口当中，多达1千200万人（40%）超重，其中更有510万（17%至18%）人痴肥。
马来西亚是肥胖人口严重的国家，肥胖率逐年上升。根据2015年国民健康与发病率调查（NHMS）显示，我国超过17.7%或330万名18岁以上的国人属于肥胖。
根据世界肥胖联合会指出，2010年全世界共有20亿名成人有肥胖问题，若情况持续下去，2025年将会有27亿人拥有肥胖问题。
据英国医学期刊报导，马来西亚是亚洲肥胖问题最为严重的国家，肥胖率高达45.3%以上（体重指数高于25），主要原因是长时间累积不良的生活作息、不均衡的饮食习惯，如久坐办公室且长期缺乏运动。
据悉，肥胖问题引发慢性非传染疾病，慢性非传染疾病患病在我国已有日益增加的现象，而一些国人过早去世的主要原因是因为慢性非传染疾病所致。
慢性非传染疾病包括高血压、糖尿病、高胆固醇、肥胖等。

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