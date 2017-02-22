22年前放棄香港市場 潘美辰獲邀開唱很驚喜

台湾创作女歌手潘美辰访港，前日在薛家燕陪同下会见传媒，宣布4月14日在九展举行一场《潘美辰唱响最亮TOP演唱会2017》。她表示之前在台湾、新加坡、中国做巡回演出，农历年前收到薛家燕和有“新加坡张耀荣”之称的朋友邀请来港开唱，感到非常惊喜，但内心有疑虑，不知香港的歌迷还记得自己吗？

潘美辰22年前来过香港出粤语唱片，当时是半新人，后来觉得不适应环境，于是放弃了这个市场，她说：“以前公司要我保持形象，我很Cool不会主动说话，传媒问我为何只穿裤、不穿裙，我觉得讲也没帮助，让大家听歌就好了。其实我是个自然、真性情的人，这次再来香港希望交朋友，不喜欢的也不会拍马屁。”她有信心演一场令人感动和满意的演唱会，自言每年演出过百场。

薛家燕叫潘美辰跳十字步

问她有何“冻龄”的保养心得？她笑说：“我一直有跟医生朋友讲，若然我的眼皮掉下来就告诉我去打美容针，但一直还没！可能我喜欢运动，耍太极、做瑜伽、打拳，不过去年玩冲浪撞断左臂，6个月不能抬起来，还好我有练气功，现在已完全无事，只是留疤。”在旁的薛家燕说：“她来港我就开心，到时我会当观众，希望她到时跳我的十字步。”潘美辰答应将薛家燕的歌改编摇滚版演出。