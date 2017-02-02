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2在野黨如何戰勝土保 佐尼當眾杠主席

发布于 February 8, 2017
砂革新党主席徐丽（右2）与革新党丹绒拿督补选候选人佐尼（左2）推展革新党新党标。左1及右1分别为革新党妇女组主任西薇亚及副财政温卜旦。
砂革新党主席徐丽（右2）与革新党丹绒拿督补选候选人佐尼（左2）推展革新党新党标。左1及右1分别为革新党妇女组主任西薇亚及副财政温卜旦。


（本报古晋7日讯）砂革新党丹绒拿督补选候选人佐尼不认同革新党主席徐丽娜在选战中采取的策略，在新闻发布会上直接表达了不同意徐丽娜的看法。
由于革新党在与新达雅党接触时，新达雅党署理主席柏特力已表明不会出战丹绒拿督补选。徐丽娜表示，该党在获悉新达雅党不出战后，才派出候选人竞选。
她说，该党在提名日前两天宣布出战补选，当时新达雅党并未表明出战的意愿。一直到提名日当天早上，新达雅党候选人雷博森却出现及宣布出战。
她称，革新党确实对新达雅党的出战感到措手不及。
随着新达雅党的出现，革新党新骑虎难下。徐丽娜表示，在这场选战中，该党将会走入基层，目标是提高反对党的得票。
“我们不会自相残杀，因为我们共同的敌人是土保党和国阵。为了更有效的触及更广层面的选民，我们将教育选民，要让投国阵的选民投我们。”
但是，徐丽娜的这番言论并不能获得佐尼的认同，并在新闻发布会上直接对徐丽娜嗤之以鼻。
佐尼哼了一声后说：“如果新达雅党参选，我们怎样赢？我不能同意你，不能同意。”
尽管革新党妇女组主席西薇亚在场要求佐尼停下来，但佐尼还是提出质问：“两个反对党上阵如何能战胜土保党？”
西薇亚打圆场，要求佐尼让党主席发言，听徐丽娜的意见，这场小争执才结束。
无论如何，徐丽娜表示，这场补选是大选前的甜点，反对党联合得票是风向标，而该党参选的目的是要增加反对党的支持度。
她说，该党确实知道与土保党竞选是蚍蜉撼大树，但是该党不能让国阵不战而胜。
革新党今日推展的竞选宣言也着重在2016年州选的竞选宣言，其中包括遵从1963年马来西亚协议，恢复砂拉越国家地位；革新砂拉越议会；争取最大的自主权；领海与海洋资源；实行国家行政婆罗洲化；改革土地政策，提升乡村发展；语言与教育；奉行宗教自由及现代化砂拉越。
徐丽娜表示，在丹绒拿督补选中，该党另增3项竞选宣言，即实现1963年马来西亚协议；争取土著习俗地权益及反对使用国阵政府派发的蓝色水槽，以加强人民的食水安全。
她指出，该党在补选中将不会采用海报战，而是逐户登门造访，传达该党的政治理念。

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