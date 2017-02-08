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黨名仍維持 革新推展新黨標誌

发布于 February 8, 2017


（本报古晋7日讯）砂革新党在临上阵丹绒拿督补选之际接得选举委员会的批准使用新党标志，因此革新党主席徐丽娜今日推展新的党标志，并在补选中以新标志出战。
徐丽娜表示，该党原是同时申请更改该党的标志和党名，而社团注册局已在年初批准新标志，但拒绝批准新名称，因此党名将继续维持砂革新党（STAR）。
她说，革新党向社团注册局注册的正式简写名称为State Reform Party Sarawak。
徐丽娜是于今日在革新党推展丹绒拿督补选的新闻发布会上，如是指出。
她说，在新的党标志推展后，该党在未来的选举将沿用全新的党标志出战。
她表示，该党早在于20年前成立时已沿用上述名称，惟去年欲更改党名为Sarawak Reform Party却不被社团注册局批准，因此党名将维持现状。
她称，该党于提名日前一个星期才接获社团注册局的批准信函，因此立即向选委会提呈更改党标志的申请书，惟当时砂选委会主席拿督达贡告知必须开会讨论，直到提名日当天才接获通知说可以使用新标志出战补选。
对此，她感谢选委会的协助，确保砂革新党能赶在丹绒拿督区补选前使用新标志。

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