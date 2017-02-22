黎明开唱設15禁 違者逐離場！

天王黎明（Leon）将于本周五重返中环海滨摩天轮旁举行演唱会，跟全场歌迷玩“One Night Stand”。谂头多多的Leon这次特别订下“15禁”现场守则，但内容却包括一些大家明知不可犯的规则，如“不可随地大小便”、“不准乱抛垃圾”等。

不可随处便溺

守则一开始即表明“为了所有宾客的安全，主办单位会在场地入口对入场人士进行随身行李检查，拒绝合作者将不得进入场内”，而大会更设有“15禁”，并列明如违反守则者，主办单位将有权请宾客立即离场。

守则贯彻Leon搞鬼的性格，不知道是否鉴于日前有大妈乘客在巴士上便溺，更被拍下在网上疯传，故守则特地写明“不可随地大小便”、“不准随地吐痰”、“不准乱抛垃圾”等一些大家明知不可犯的规则，非常搞笑！

开唱15禁：

门票不设还款或更换门票；

请于场内指定地方吸烟；

不准随地吐痰；

不准乱抛垃圾；

不准携带外来食物/饮品进场；

不可随地大小便；

不可携同宠物进场；

不可携带旗帜；

不准携带折叠椅、櫈子或任何高度增加装置；

未满18岁禁止饮用酒精饮品；

演出期间，不准使用专业摄录影及录音器材；

不准携带无人机或其他飞行器；

禁止携带非法药物及违禁药品进入场内；

禁止携带任何攻击性武器进入场内；

禁止携带易燃物品及烟火进入场内。