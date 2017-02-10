黃順舸：先輩南遷墾場 血淚交織留下人間樂土

主宾砂第二财长拿督斯里黄顺舸。

（本报诗巫9日讯）主宾砂第二财长拿督斯里黄顺舸表示，从兴化先辈在诗巫的垦场经历中，一可以学习到勤俭刻苦耐劳的精神，二是注重道德与宗教信仰和教育事业，三是先辈深知心灵上培养的重要性。

拿督斯里黄顺舸是在昨晚6时30分，假诗巫晶木酒店举行的“兴化垦场一零五周年纪念庆典暨诗巫兴化莆仙公会讲演会成立创会首届理事宣誓就职典礼暨2017丁酉年新春大团拜”活动上致辞时这么表示。

黄顺舸表示，105年在历史长河中只能算是片刻，百代中的一个过客。但若以先辈们南迁垦场历史而论，却是一段漫长艰苦，是血和泪交织谱成的历史岁月。先辈们离乡背井远渡重洋开垦工作，任劳任怨，化森林为良田，最后他们鞠躬尽瘁，为他们子孙儿女留下一片人间乐土。想想先辈过去的辛苦，再看看我们今天的成就，后辈不能不感激不追思，不能不怀念先辈们的伟大与丰功伟绩。

“胡适先生说，社会的历史是不断的前人影响后人，后人又影响更多后人，没有我们的先辈，哪有今天的我们。因此，在人类生活过程中，每一阶段的族群，每一代的人们都应该缅怀和纪念先辈们的功绩与奉献。”

黄顺舸表示，因此，庆祝的首要目的与任务应是唤醒后辈对过去历史的重视和学习，因为历史是一门学习做人处事的借镜。古人说，以铜为镜，可正衣冠，以人为镜，可正风范，以史为镜，可知得失。

“我们要知道，祖父母是怎么过来？父母是如何生活？自己又如何长大？是上一辈人血泪奉献生命，我们后辈坐享其成。所以我们要认识过去，才能了解今天，才能把握将来。”

黄顺舸表示，在兴化先辈的经历中，我们可以学些什么？首先是他们的勤俭刻苦耐劳的精神。他们在那最恶劣的环境下生存、建设、发展，正如古人所说：养吾浩然之气，不屈不扰，奋勇进取，为后辈奠定千秋基业。

他称，其次，他们注重道德与宗教信仰和教育事业，他们设立教堂、开办学校，把工作、信仰、教育连为一体。他们知道教育的重要性，遵循古人所说的：一年树谷，十年树木，百年树人，造就后代。

他说，他们也知道心灵上的培养，于是建立教堂，让教会成为引导个人安居乐业的泉源，教会也促成家庭幸福的导体，也是推动族群和谐的媒体、因此，通过教会的春风化雨，享受丰富的培灵生活。

他表示，兴化同乡曾有一批著名的牧师如陈秉忠、林开臻、林志士、何受良、刘信镛、段琼华女士、黄淑英、淑娥姐妹。后来又有为人谋福的兴化乡长如已故的吴各良、拿督陈仁华，之后又有刘元珍、吴春祥、刘庆嘉、林宗健、苏德旗等甲必丹、本固鲁，他们都是努力服务人群，作出重大贡献的人。他表示略举以上几点兴化先辈的优良传统美德，希望后辈能铭记在心，并加以传承，发扬光大。他也强调一些教会与社会的功臣，希望后辈能把他们的所作所所为，作为生活中的楷模，加以仿效努力学习。

他表示，105年兴化同乡的发展创业，兴化先辈已经为后辈奠定了千秋基业，留给后辈不单只是一定的经济基础，更重要的是精神遗产，并留给后辈宝贵的生活经验。

黄顺舸希望这一代及往后的世世代代，都能把先辈的精神进一步推广与发扬，千秋万世，恒古长存。往者不可谏，来者犹可追，假如你曾在过去一年没有好好把握机会，千万不要惋惜，反而应在新一年的开始，重新出发。来到新一年，就像翻开空白新书的第一页，如何使这新一本书的内容精彩，就看作者如何写下崭新的一页。

他称，成立讲演会将成为兴化年青人学习训练讲话技巧的平台，同时也是培育年轻领袖的途经。他也预祝新成立的讲演会马到成功。

最后，拿督斯里黄顺舸希望新的一年能展现蓬勃朝气，让人感受正能量的降临。