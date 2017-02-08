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黃祈耀領四驅車俱樂部 派救濟品予7戶災黎

发布于 February 8, 2017


（本报诗巫7日讯）诗巫4X4四驱车俱乐部（Kelab Pemilik 4X4 Sibu）一行理事偕同该会顾问拿督黄祈耀，今天下午3时正，在幸运村第三巷的清真寺派发救济品予7个家庭的火灾灾黎。
顾问拿督黄祈耀也代表公会派发每人100令吉的赈灾红包予7名学生灾黎，作为彼等买作业簿及还学费的用途；会长龚世帆也在现场将救济品移交给幸运村的本固鲁阿迪卡朗。
该会会长龚世帆表示，诗巫幸运村南路5间烧毁木屋的7个家庭的受灾户，将获得该会捐助的食物、日常用品等，希望可以解决他们当下面对的部份生活问题。
除外，巨人霸市（Giant）为善不落人后，也赞助7个食物及用品礼篮予7户灾民。
龚世帆表示，诗巫4X4四驱车俱乐部成立于2016年5月，目前的会员有50人。
该会除了团聚一群志同道合的四驱车爱好者一起办活动之外，也积极推动慈善工作，尤其是进入郊区或乡区做慈善工作，帮助有需要的人。
据悉，该宗诗巫幸运村南路火灾是于本月6日凌晨2时左右发生。
火魔趁梦攻击5间毗邻的木屋，其中两间木屋化为废墟，两间则被烧毁75%，另外一间受波及，幸好无大碍。
在该场火灾中，共有7个家庭的38人失去家园，目前暂时安顿在亲戚家里。

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