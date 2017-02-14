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高速转弯遇涨潮 舢舨翻覆父子死

发布于 February 14, 2017
死者伦文阿纳文卡特遗体寻获后，拯救单位将遗体送到码头。
死者伦文阿纳文卡特遗体寻获后，拯救单位将遗体送到码头。


（本报美里13日讯）乘船送东西给友人后回家途中，死者要求渔夫（船主）换人驾驶，就在跟随艟舡尾端时，以高速度行驶转弯，结果导致舢舨翻覆，船上的2人成功游上岸，父子2人却不幸溺毙。
此水上意外事故于昨晚10时许发生在瓜拉巴南亲善村旧码头处。2名死者为父子关系，今早8时15分，18岁儿子遗体被寻获；64岁的父亲遗体于今日下午3时30分在案发现场浮现后打捞。
4名共乘1艘舢舨渔船人士分别为18岁的史迪芬阿纳伦文（死者）、68岁伦文阿纳文卡特（死者）、48岁法兰琪阿纳法兰西（生还者），以及47岁巴哈鲁汀宾马斯巴（生还者）。
生还者法兰琪受媒体访问时指出，伦文阿纳文卡特（老死者）是1名驾驶客运车司机，日前他（死者）载数名顾客到瓜拉巴南码头，不料其中1名熟客的东西留在他的客货车里，并致电要求他把东西送到另外一个码头给熟客。
由于驾车无法抵达另一个码头，因此他们昨晚4人共乘1艘舢舨渔船，主要是陪同伦文送东西到附近码头给该名熟客。
从亲善村旧码头到另外一个码头并不远，由伦文的儿子（死者）和法兰琪陪同，于昨晚9时许向1名渔夫，即生还者巴哈鲁汀借渔船一同前往，当时由巴哈鲁汀驾驶。
4人把东西送给熟客后，晚上10时许返回上述的旧码头途中，伦文指渔夫驾驶速度太慢，并要求换他来驾船，渔夫没拒绝让伦文开船。
当时坐在舢舨渔船第1个位置是法兰琪、第2位置是巴哈鲁汀（渔夫），第3位置是史迪芬（死者），伦文（死者）坐在最后位置控制舢舨船引擎。
法兰琪告诉记者，当他们开抵停泊在码头附近的1艘艟舡尾端时，失踪者以高速度行驶转弯，加上当时河水涨潮风浪大，整艘渔船失去平衡翻覆，船上4人被打翻跌入河。
4名乘客在河水上不断挣扎，2人成功自救游上岸，但2人当时不知所踪。2名生还者即刻向在码头垂钓的3名男子求救，招来村民和致电向各拯救单位协助。
消防局和罗东警方接到通知先后抵达现场，但由于当时天色昏暗，没有看见2名当时仍失踪的男子。
今天2名失踪的父子已先后被寻获，警方黑车已将2具遗体送入中央医院太平间暂时停放，以等候家属处理身后事后领出安葬。

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