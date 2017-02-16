高山地段不適合發展工業 姆祿具旅業先天條件

北砂新闻从业员协会新任会长杨万勇（右1）向拿督格拉瓦加拉汇报该会活动。图左1为前会长唐祖华。

（本报美里15日讯）姆禄区州议员拿督格拉瓦加拉说，姆禄属高山地段并不适合供作重型工业的发展，但是对于推广作为旅游业，则是已经拥有和具备优秀的条件。

“姆禄拥有丰富的大自然环境作为资本，鼓励大家配合推出旅游配套，并借此推动和吸引大家前来观光。”

也是砂议会副议长的拿督格拉瓦加拉表示，在砂州政府发展乡区计划中将在姆禄区大力推动旅游业活动，藉此带动姆禄公园的旅游业发展。

他表示，姆禄是世界闻名的旅游胜地，姆禄国家公园蕴藏著多元的地理景观及自然生态，是世界爱好探险、寻幽探秘者探访的天然宝库。

他是于今日上午与北砂新闻从业员协会理事们见面进行交流时，发表谈话，对大家说出了自身的想法和意见。

格拉瓦加拉透露，姆禄地段拥有两个国家公园，这包括世界闻名的姆禄国家公园及布隆道国家公园（Pulong Tau National Park），这里可说是自然生态资源丰富的世外桃园，让游客前来观光和欣赏大自然的美。

对于配套的推广，他建议推出观鸟旅游配套观鸟及野生物配套等生态之旅，在国家公园内停留数天，悠闲自在地欣赏绿色大自然风景、观鸟与摄影，享受在深山内的大自然美景、山水风景、花卉植物等。

他说，虽然路程抵达一个目的地，可能需时6至10个小时不等，但是在路途中却能欣赏到有别于钢骨森林的风景，探索大自然实藏。

另一方面，格拉瓦加拉说，巴里奥一年一度的美食节活动将于今年7月27日至29日举行，届时将吸引来自世界各地更多游客。

他说，为了推广内陆发展，他也建议推动更多的康乐活动和生态挑战活动，如：河上木筏、攀山等，同时也让当地的原住民举办文化节活动，能让游客了解和观赏当地异彩纷呈的文化习俗，吸引更多人前来观赏民俗、了解文化。

他指出，文化节有助于让社会大众更全面认识原住民的文化背景。他希望透文化节活动，能展示当地民族的文化、舞蹈、乐器、美食、服装等，带出当地的特色，吸引游客前来的焦点之一。

此外，北砂新闻从业员协会新任会长杨万勇也移交邀请函予拿督格拉瓦加拉，出席将于本月28日（星期二）晚上6时30分在贝园酒店举行的2017-2018年新届理事就职典礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖学金三庆晚宴。