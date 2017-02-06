體現各族權力共享面貌 陳開籲民力挺砂國陣

（本报古晋5日讯）砂首长政治秘书陈开表示，已故前任首长拿督巴丁宜阿德南生前的敢做敢言的作風，令砂拉越人在国内，尤其西马人面前更能抬头挺胸，向国人证明砂拉越的不一样，体现砂拉越各族权力共享，不分彼此为砂拉越努力的面貌。

“虽然砂州人民在日前痛失一位伟大的领袖—已故阿德南，但幸运的是，阿德南的接班人—新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里在上任后，表明了会延续阿德南遗愿的立场。”

因此，他希望所有同胞继续为砂州各民族而大力支持国阵，因为砂州国阵是个敢对联邦政府说“不”的政府，是一个由本土人士组成的政府，会为各族权益奋斗到底。

“砂州人民团结更能让本土政党发挥最大力量争取未完成的使命，那就是复原砂州应有的自主权。”

陈开今日出席砂拉越南区友谊俱乐部所主办（2017）丁酉年新春团拜午宴，在会上致辞时说，第十一届州选甫结束，人们刚迎接2017年，并寄望新一年在阿德南所领导的州政府下迎来改变，但阿德南不幸离世，令砂州全民痛失一位伟大领袖。

“不过，幸运的是，阿德南的接班人阿邦佐哈里在上任2、3周以来，在多个公开场合强调了会继续完成阿德南的遗愿，成为全民首长，还表明只要他在位，就不让巫统登陆砂州、华人不是外来者、继续承认独中统考文凭和拨款独中等立场，更表示了今年会拨款600万令吉给独中。”

他形容砂拉越人在国人中显得特别不一样，尤其在西马人面前，能抬头挺胸地对他们说砂拉越不一样，砂拉越能权力共享，不分你我的为砂拉越努力。

“过去数个月，在西马方面，朝野政党为了争取选票，提呈了修改1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令（355法令）的法案，但已故阿德南生前表达了砂州的反对立场，还指示国会议员投反对票，让人民看到砂州政府在阿德南的领导下有我们的独立性，可自主决定我们的前途，敢对联邦政府说‘不’，也让砂拉越人，尤其华裔感到荣幸。”

谈到自主权，陈开透露，由于学校里的历史教科书中未提及《马来西亚协议》、《柯波委员会报告》等史料，故目前尚有许多年轻人不了解何为“自主权”，因此他希望过去在争取砂拉越自治方面有着丰富知识的友谊俱乐部继续举办各项活动，让年轻世代对砂州自主权有更深入了解，让砂州人成为联邦的典范，和体现多元民族和谐共处的学习对象。