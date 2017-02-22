馬朝關係緊張後亞洲杯碰面 凱里關注球員安全

青年及体育部长凯里。

（布城21日讯）我国与朝鲜因金正男案件引起两国外交的紧张，两国更在3月28日于亚洲杯入选赛碰面，青年及体育部长凯里坦言优先关注球员的人身安全，同时认为应该更换场地及建议我国足总向亚洲足联给予我国球员的安全保证。

他强调，近日局势令人担忧，因此，若可以更换足球赛场地最理想。

他表示，由于我国与朝鲜因为金正男案件而正经历复杂的外交阶段，因此会要求亚洲足联从安全角度给予监督。

“我会劝告足总向亚洲足联取得安全保证，如果可以更换场地就更换吧，因为足球队的安全是我的首要关注。”

他坦言，对我国与朝鲜的当今局势感到担忧。

凯里周二在部门出席2050国家转型计划汇报会后，受询及马来西亚与朝鲜的球赛课题时，如是表示。

早前，大马足总已表示不排除会跟亚洲足联磋商，以要求把比赛改到中立场地举行。在2050国家转型计划课题上，凯里表示，今年是2050国家转型计划的宣导年，因此该部会透过各种方式来向年轻人宣导2050国家转型计划，确保青年已经做好准备应对未来。

他说，该部会在2月与3月期间在6个州属举办与青年对话会，即沙巴、登嘉楼、柔佛、霹雳、吉打与砂拉越，这系列活动是开放予所有青年参加。

“接着在3月到9月期间，根据不同的领域主办特定领域对话，邀请特定青年参与，集思广益拟定更具体的目标。”

他续说，系列的对话也涵盖妇女、残疾人士及非政府组织等，在鉴定他们的需求之余，也确保他们与其他青年一起前进，而不只是局限在自己的圈子。